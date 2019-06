LIVE Nuoto | Settecolli 2019 in DIRETTA | sabato 22 giugno | irrompono Paltrinieri e

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - Detti trionfo e gran crono nei 400! Ottimo Martinenghi nei 100 rana. Pellegrini : che tempo nei 50! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-19: Queste le protagoniste della finale A: Blume (Den), Heemskerk (Ned), Munoz del Campo (Ita), Felsner (Ger), Busch (Ned), Medeiros (Bra), Omoto (Jpn), Di Pietro (Ita) 20.17: Federica Pellegrini ad un soffio dal record italiano: 24″92, seconda nella finale B dei 50 stile libero a unm soffio dall’australiana Barratt 20.10: Dopo la premiazione dei 100 rana si disputerà la finale ...

12.20: Si chiude qui la sessione di batterie della prima giornata del Settecoli 2019. Discrete notizie per l'Italia,. che ha piazzato tutti i suoi big nelle finali di oggi pomeriggio. Appuntamento, dunque alle 19 per la prima sessione di finali del meeting romano 12.18: Solo due italiani in finale dove ci saranno Fratus, Manaudou, Andrew, Condorelli, Shioura, Dotto, Puts e ...

11.01: Miglior tempo di Gabriele Detti nell'ultima batteria dei 400 stile libero con 3'50″28 e una forte decellerazione nel finale. Secondo il danese Ipsen 10.59: 1'52″61 il passaggio di Detti che sta dominando l'ultima batteria 10.57: Matteo Ciampi con 3'53″78 vince la penultima batteria e va al comando della graduatoria provvisoria davanti ...

10.47: geremia Freri con 3'55″63, secondo posto per Hinawi, israeliano 10.42: Mattia Mosconi con 3'57″33 vince la seconda batteria, davanti a Giovannoni e Luca De Tullio 10.38: Vittoria nella prima batteria per il tedesco Buessing che fa segnare il crono di 4'05″90 10.33: Partita la prima batteria dei 400 stile uomini 10.32: Sono ben cinque le azzurre che ...

9.36: La prima notizia di giornata non è positiva. Ilaria Cusinato ha dato forfait: la mistista veneta, inserita nel contingente azzurro dal ct Butini ad inizio settimana, sarebbe stata colpita da un virus piuttosto violento che non le permette di allenarsi da qualche giorno. Dubbi anche sulla sua presenza almeno nei primi giorni del collegiale azzurro in programma dopo il Settecolli 9.35: ...

La presentazione della prima giornata del Settecolli 2019 – Il ritorno di Pellegrini sui 200 stile – Le sfide di Paltrinieri e Detti – Le startlist del Settecolli – Gli italiani al via – Le stelle straniere presenti – Il programma completo e la programmazione Tv del Settecolli 2019 Buongiorno e bevenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del ...

Nuoto - Settecolli 2019 : i favoriti gara per gara. Detti e Paltrinieri - che sfida sugli 800 sl! Tanti duelli di alto LIVEllo al Foro Italico : E' tutto pronto allo Stadio del Nuoto per la 56esima edizione del Trofeo Sette Colli. Nella celebre piscina del Foro Italico in Roma vedremo all'opera tutta la nostra Nazionale, che si sta preparando in vista dei Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, previsti dal 21 al 28 luglio. Un test probante quello degli Internazionali 2019, visto che vi saranno Tanti atleti stranieri di alta levatura che puntano a fare bene. Ci sarà, ...

21.30 Il nostro LIVE termina qui, appuntamento alla prossima DIRETTA. Grazie per averci seguito, buona serata da OA Sport. 21.28 Silvia Avegno MVP 21.26 Domani alle 20.15 l'Italia si gioca contro gli USA la qualificazione alle Olimpiadi!!!! ITALIA BATTE RUSSIA 13-12 DOPO I TIRI DI RIGORE!!!!!! ITALIA IN finale!!!!!!! PALO DI GERZANICH!!!!!!!!! PARATO ANCHE IL RIGORE DI GARIBOTTI PARA ...

FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Russia 9-9. SI VA AI rigori 4″2 Timeout Italia! 5″ Recupero di Avegno! 27″ Palombella sul palo di Queirolo. 1'24" GOOOOLLLLLLL!!!! Garibotti rompe il digiuno in superiorità! Italia-Russia 9-9. 1'58" Simanovich concretizza la superiorità. Italia-Russia 8-9. 2'13" La Russia guadagna una superiorità in ripartenza e ...

5'59" Controfuga e Simanovich ci punisce. Italia-Russia 8-7. 6'12" Traversa di Garibotti, Italia anche sfortunata. 6'40" Bella parata su tiro dai 5 metri di Gorlero. 7'09" Fuori la conclusione azzurra. 7'32 Espulsa Tabani, Simanovich segna in Superiorità. Italia-Russia 8-6. 8'00" Primo possesso russo. INIZIO ULTIMO ...

4'32" Altra Superiorità per la Russia, che chiama timeout. 4'49" Prova dai cinque metri Queirolo ma non trova lo specchio. 5'17" Fallo in attacco della Russia. 5'54" Italia spuntata in attacco, altra Superiorità vanificata. 7'07" Gol di Prokofyeva che sorprende l'Italia in Superiorità. Italia -Russia ...

Il programma della manifestazione – La presentazione della manifestazione – Il programma della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Russia, incontro valido per le semifinali della Super Final della World League di pallanuoto femminile: inizia la fase ad eliminazione DIRETTA a Budapest in Ungheria, dove il Setterosa ha vinto tutte le gare della fase a ...

17.52 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 17.51 L'Italia è in semifinale! Battuto il Canada per 14-10, domani sfida alla Russia in semifinale. Continua la corsa delle azzurre verso il pass olimpico, che verrà assegnato alla vincitrice della World League. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Canada 14-10 7″ ...

FINE TERZO QUARTO. Italia-Canada 11-7 14″ GOOOLLLLL!!!! Chiappini pesca in mezzo Avegno, che realizza ed ipoteca la sfida. Italia-Canada 11-7. 37″ Traversa del Canade, poi fischiato fallo in attacco. 1'06" GOLLLLL!!!!! Garibotti!!!! Cinque tiri e cinque gol per lei, incredibile! Italia-Canada 10-7. 1'38" Rete immediata del Canada. McKelvey riporta il ...