LIVE Norvegia-Australia 5-2 d c r calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | i rigori

23.40 Secondo tempo supplementare dominato ancora dalla Norvegia che però non trova il gol del vantaggio: i rigori decideranno la vincitrice che andrà ai quarti. 23.39 SI VA AI rigori! FINE SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE 122′ Dentro Harrison, fuori Carpenter. 120′ 2 minuti di recupero. 120′ HANSEN! NON TROVA ANCORA IL GOL DA LONTANO! 119′ UTLAND! SFIORA IL VANTAGGIO!

114′ MJELDE! DI TESTA SFIORA IL VANTAGGIO! Il capitano era in offside. 114′ REITEN! SINISTRO SULL'ESTERNO DELLA RETE. 113′ Match si avvia verso i rigori: non trova forze per reagire l'Australia. 110′ HANSEN DALLA DISTANZA! Ci arriva Williams: sfida personale che continua! 108′ RISCHIO PER HJELMSETH! Retropassaggio rischioso con il #1 norvegese che

22.57 Ottima seconda frazione australiana che domina e trova meritatamente il pareggio nel finale DIRETTAmente da corner di Kellond-Knight: nel finale, il doppio fallo di Hansen. Si va ai supplementari. FINE SECONDO TEMPO 94′ SI VA AI supplementari! 94′ Doppio palo della fantasista norvegese con il pallone che attraversa la linea di porta. 93′ PALO DI HANSEN!!!! CHE FINALE DI

94′ Doppio palo della fantasista norvegese con il pallone che attraversa la linea di porta. 93′ PALO DI HANSEN!!!! CHE FINALE DI MATCH A NIZZA! 90′ 4 minuti di recupero. 90′ Nessun rigore per le australiane. Si continua con il forcing finale. 89′ VAR IN AZIONE! POSSIBILE RIGORE PER L'AUSTRALIA! 88′ Ancora Kellond-Knight che ci prova da corner: respinge

71′ GRANDE PALLA DI KERR PER RASO! La #16 cade in area. 69′ KENNEDY! DESTRO CHE SFIORA L'INCROCIO! 68′ Norvegia ora schiacciata nella sua area: Australia che attacca a più riprese. 65′ Fallo su Reiten da corner australiano. 64′ Migliore in campo Hansen: altra sgroppata ma tiro tra le braccia di Williams. 62′ Tiro in pallonetto di Yallop: accompagnato

48′ Pressing di Hansen su Williams: fallo della #10. 47′ Primi minuti subito su ritmi alti come nel primo parziale. 46′ Si riparte a Nizza! Batte la Norvegia. INIZIO SECONDO TEMPO 21.51 Norvegia in vantaggio all'intervallo grazie al gol di Herlovsen: dominio assoluto dopo una buona partenza delle australiane che però non hanno trovato fortuna. Neanche nel finale, quando

21.51 Norvegia in vantaggio all'intervallo grazie al gol di Herlovsen: dominio assoluto dopo una buona partenza delle australiane che però non hanno trovato fortuna. Neanche nel finale, quando il Var ha negato alle ragazze oceaniche il rigore: riuscirà a tornare in campo con più cattiveria agonistica? FINE PRIMO TEMPO 49′ Non c'è più tempo: termina la prima

42′ CLAMOROSO RIGORE PER L'AUSTRALIA! IL VAR DA' UNA POSSIBILITA' PER LE OCEANICHE. 42′ Dominio norvegese che vuole il raddoppio prima della fine del primo tempo. 41′ ANCORA A VOLO WOLD! Murata l'iniziativa della giocatrice norvegese. 40′ YALLOP! Che anticipo su Herlovsen! 39′ BOTTA DI WOLD! CHE TIRO! Sfiorato l'incrocio dei

20.31 Appena uno come confronto tra i due team: l'Australia l'ha spuntata 3-2 nell'unico precedente. 20.29 Manca meno di mezz'ora al match che si disputerà all'Allianz Riviera di Nizza. 20.27 L'Australia ha collezionato come miglior piazzamento nel 2015 raggiungendo i quarti di finale. 20.24 Le norvegesi proveranno a migliorare gli ottavi di finale canadesi

20.09 Schierate il miglior XI possibile per entrambe le compagini: ct Sjogren è stato capace ugualmente di far fronte all'assenza del Pallone d'Oro 2018 Ada Hegerberg. 20.08 ECCO SUBITO LE FORMAZIONI! Norvegia: Hjelmseth-Wold-Mjelde-Thorisdottir-Minde-Saevik-Risa-Engen-Reiten-Hansen-Herlovsen. Ct Sjogren Australia: Williams-Carpenter-Kennedy-Catley-Kellond-Van

95′ FINISCE QUI! LA FRANCIA È agli ottavi DI finale! 92′ Canta l'Allianz Riviera che vede vicino la qualificazione agli ottavi! 90′ 4 minuti di recupero. 88′ Grande giocata di Cascarino che salta tre difensori: sul suo cross però non ci arriva nessuno. 87′ Ora è forcing delle norvegesi in attacco. 85′ Dentro Skinnes al posto di Moe Wold. 84′

73′ Ottimo rigore all'esordio da titolare della #9: rigore netto assegnato alle transalpine per il calcione subito da Torrent. 72′ LE Sommer! GRANDE ESECUZIONE E SORPASSO FRANCIA! 2-1! 70′ RIGORE FRANCIA! AMMONITA ENGEN E OCCASIONE TRANSALPINA. 70′ VAR PROTAGONISTA! Possibile calcio di rigore per la Francia per fallo su Torrent. 68′ Ancora nessun cambio in

63′ Ottima chiusura di Renard su Herlovsen. 62′ Diari! Destro portentoso a lato. 60′ GAUVIN! Che aggancio della punta francese che poi trova la risposta della #1 nordica. 59′ Fase interlocutoria del match: francesi colpita nel loro momento migliore. 56′ Ammonita Le Sommer: fallo inutile a centrocampo. 55′ Incredibile autogol di Renard che, tutta sola, mette

53′ Grande palla di Henry per Gauvin: la #13 anticipa Le Sommer che era posizionata meglio. 50′ Le Sommer! Palla a lato dopo l'ottimo destro a giro. 49′ Francia che sta dominando in lungo e in largo ora. 47′ Grande palla dalla sinistra di Majri e gol al volo dell'unico cambio rispetto al primo match. 46′ VANTAGGIO FRANCIA! 1-0 PADRONI DI CASA! Gauvin