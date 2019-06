LIVE Norvegia-Australia 1-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | si riparte a

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48′ Pressing di Hansen su Williams: fallo della #10. 47′ Primi minuti subito su ritmi alti come nel primo parziale. 46′ Sia Nizza! Batte la. INIZIO SECONDO TEMPO 21.51in vantaggio all’intervallo grazie al gol di Herlovsen: dominio assoluto dopo una buona partenza dellene che però non hanno trovato fortuna. Neanche nel finale, quando il Var ha negato alle ragazze oceaniche il rigore: riuscirà a tornare in campo con più cattiveria agonistica? FINE PRIMO TEMPO 49′ Non c’è più tempo: termina la prima frazione! 47′ L’è calata vistosamente in questo finale. 45′ 4 minuti di recupero. 44′ IL VAR ANNULLA IL RIGORE! Nessun tocco con il braccio di Thorisdottir. 42′ CLAMOROSO RIGORE PER L’! IL VAR DA’ UNA ...

