LIVE Norvegia-Australia 1-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | Herlovsen sblocca

20.31 Appena uno come confronto tra i due team: l'Australia l'ha spuntata 3-2 nell'unico precedente. 20.29 Manca meno di mezz'ora al match che si disputerà all'Allianz Riviera di Nizza. 20.27 L'Australia ha collezionato come miglior piazzamento nel 2015 raggiungendo i quarti di finale. 20.24 Le norvegesi proveranno a migliorare gli ottavi di finale canadesi ...

20.09 Schierate il miglior XI possibile per entrambe le compagini: ct Sjogren è stato capace ugualmente di far fronte all'assenza del Pallone d'Oro 2018 Ada Hegerberg. 20.08 ECCO SUBITO LE FORMAZIONI! Norvegia: Hjelmseth-Wold-Mjelde-Thorisdottir-Minde-Saevik-Risa-Engen-Reiten-Hansen-Herlovsen. Ct Sjogren Australia: Williams-Carpenter-Kennedy-Catley-Kellond-Van ...

95′ FINISCE QUI! LA FRANCIA È agli ottavi DI finale! 92′ Canta l'Allianz Riviera che vede vicino la qualificazione agli ottavi! 90′ 4 minuti di recupero. 88′ Grande giocata di Cascarino che salta tre difensori: sul suo cross però non ci arriva nessuno. 87′ Ora è forcing delle norvegesi in attacco. 85′ Dentro Skinnes al posto di Moe Wold. 84′ ...

73′ Ottimo rigore all'esordio da titolare della #9: rigore netto assegnato alle transalpine per il calcione subito da Torrent. 72′ LE Sommer! GRANDE ESECUZIONE E SORPASSO FRANCIA! 2-1! 70′ RIGORE FRANCIA! AMMONITA ENGEN E OCCASIONE TRANSALPINA. 70′ VAR PROTAGONISTA! Possibile calcio di rigore per la Francia per fallo su Torrent. 68′ Ancora nessun cambio in ...

63′ Ottima chiusura di Renard su Herlovsen. 62′ Diari! Destro portentoso a lato. 60′ GAUVIN! Che aggancio della punta francese che poi trova la risposta della #1 nordica. 59′ Fase interlocutoria del match: francesi colpita nel loro momento migliore. 56′ Ammonita Le Sommer: fallo inutile a centrocampo. 55′ Incredibile autogol di Renard che, tutta sola, mette ...

53′ Grande palla di Henry per Gauvin: la #13 anticipa Le Sommer che era posizionata meglio. 50′ Le Sommer! Palla a lato dopo l'ottimo destro a giro. 49′ Francia che sta dominando in lungo e in largo ora. 47′ Grande palla dalla sinistra di Majri e gol al volo dell'unico cambio rispetto al primo match. 46′ VANTAGGIO FRANCIA! 1-0 PADRONI DI CASA! Gauvin ...

19′ HENRY! Riceve a limite e la piazza: palla a lato. 19′ Match nervoso: trattenuta Majri e ennesimo calcio di punizione. 17′ CHE BOTTA DI LE SOMMER! La prende sul volto Renard: occasione sventata. 14′ MJELDE! Colpo di testa sventato sulla linea da Torrent. 13′ Rischio della difesa di transalpina con Majri che perde palla al limite: angolo per le ...

20.52 Squadre nel tunnel! 20.48 Lo stadio di Nizza è pronto ad esplodere: sale la tensione all'Allianz Riviera! 20.45 Manca sempre meno all'inizio della sfida più bella dei gironi: chi vincerà? 20.43 L'Italia ha entusiasmato nella prima sfida del Mondiale vincendo 2-1 contro l'Australia: riuscirà ad avanzare nel torneo? 20.40 La Norvegia ha visto trionfare la sua ...

20.32 Nelle qualificazioni, le nordiche hanno conquistato il primo posto con ben 21 punti su 8 match disponibile: la Francia invece, in quanto paese ospitante, era già qualificata, 20.29 Non a caso, la Francia, dispone del club europeo più forte in circolazione: il Lione, campione di Francia da 13 stagioni e che in Europa, nell'ultimo decennio, ha vinto 6 Champions League. 20.26 La ...

La classifica marcatori del Mondiale femminile–Le classifiche dei gironi del Mondiale 2019 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Norvegia, seconda giornata del girone A del Mondiale di calcio femminile 2019. I padroni di casa scendono nuovamente in campo per il secondo match del torneo: dopo il 4-0 contro la Corea del Sud, ecco lo scontro diretto in vetta. La Norvegia, ...

