LIVE Norvegia-Australia 1-0 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | gol annullato

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71′ GRANDE PALLA DI KERR PER RASO! La #16 cade in area. 69′ KENNEDY! DESTRO CHE SFIORA L’INCROCIO! 68′ora schiacciata nella sua area:che attacca a più riprese. 65′ Fallo su Reiten da cornerno. 64′ Migliore in campo Hansen: altra sgroppata ma tiro tra le braccia di Williams. 62′ Tiro in pallonetto di Yallop: accompagnato fuori da Hjelmseth. 60′ Giusta chiamata per il fuorigioco della #9: doccia freddana. 59′ KERR!!!! GOLALL’NA PER OFFSIDE. 58′ Grande tiro di Foord: deviazione con il braccio di Wold non ravvisato dall’arbitro. 56′ HANSEN! GRANDE TIRO DELLA #10! Risposta pronta della Williams. 54′ Kellond-Knight! Punizione sulla barriera. 53′ Raso atterrata in area: ottima incursione ...

