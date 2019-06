LIVE Nigeria-Burundi | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Sheu viene portato via in barella

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42′ Chidozie Awaziem prende il posto dell’infortunato. 40′ Niente da fare,via in. 38′resta a terra per un problema all’occhio, staff medico in campo. 36′ Che occasione per Mikel, che trovatosi solo davanti alla porta non riesce a indirizzare bene di testa. 35′ Corner per la. 33′ Attenzione al calcio di punizione del. 32′ Azione sconclusionata di Mustafa, che tenta un cross centrale, la palla però, finiscemente fuori. 30′ Prima mezz’ora di altollo! 29′ Giocata spettacolare in attacco di Iwobi, che regala una palla perfetta a Onuachu, l’attaccante dellaperò svirgola la sfera, che finisce alta sopra la traversa. 27′ Onuachu ha provato una rasoiata di destro dai 30m, ma la conclusione ...

