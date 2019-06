LIVE Nigeria-Burundi | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | le Super Aquile affrontano i

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:51 La, nelle ultime sette partite, ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi, 18:49 . I percorsi d’avvicinamento allad’Africa sono stati positivi per entrambe le squadre 18:47 Non ci sono precedenti tra le due formazioni, quello di stasera sarà il primo match di sempre. 18:45 Lesi sono piazzate ben quattordici volte tra le prime quattro, portando a casa addirittura tre trofei. 18:43 Per la, invece, si tratta di un ritorno, dopo la non qualificazione nel 2015 e nel 2017. 18:41 Il match di stasera segnerà il debutto assoluto delallad’Africa. 18:39 E’ da pochi minuti finito il match tra Congo e Uganda, i congolesi sono usciti sconfitti, a sorpresa, 0-2. 18:37 Il fischio d’inizio all’ Alexandria Stadium di Alessandria d’Egitto è programmato alle ...

