LIVE Nigeria-Burundi 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Ighalo regala la vittoria alle

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:55 OA Sport vi ringrazia per aver seguito le emozioni di questa sfavillante sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:53 La partita ha mostrato una sostanziale parità: ilha giocato, probabilmente, al di sopra delle proprie possibilità, lal’esatto contrario, se le Super Aquile vorranno lottare per il trofeo, nelle prossime partite dovranno alzare il propriollo di gioco.22:00 si giocherà Guinea-Madagascar, secondo match del Gruppo B, dopo questa sfida ne capiremo di più sulla classifica. 94′ E’ FINITA! 93′ Terzo ed ultimo cambio per il: Saido Berahino in, Amissi Mohamed out. 92′ Siamo all’ultima chiamata per il. 91′ 3 MINUTI DI RECUPERO! 89′ I giocatori sembrano sfiniti, il caldo, nonostante sia sera, si fa sentire. 88′ ...

