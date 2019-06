LIVE Nigeria-Burundi 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | le Super Aquile non riescono a

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75′ 15′ ALLA FINE! 74′ Terzo ed ultimo cambio per la: Paul Onuachu lascia il posto a Odion Ighalo. 73′ Sarà corner per il, attenzione! 71′ Chukwueze nea 4, ma poi il suo tiro non è preciso, altra azione sprecata. 69′ Lanon sta facendo toccare palla agli avversari in questi minuti, ma la porta sembra invalicabile. 67′ Fase di gioco non bellissima, molte imperfezioni per entrambe le squadre. 66′ Ndidi cerca il tiro dai 50m, ma la palla finisce ampiamente fuori. 64′ Arriva la prima ammonizione del match: cartellino giallo per Shasiri Nahimana. 62′ Gran contropiede dellacon Musa, che poi cerca la conclusione, ma la palla esce lenta e centrale. 60′ Primo cambio per il: Elvis Kamsoba in, Francis Moustapha out. 60′ Iwobi ...

