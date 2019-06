LIVE Nigeria-Burundi 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | inizia il secondo tempo | Super

LIVE Nigeria-Burundi - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : finisce il primo tempo - partita molto equilibrata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48′ finisce QUI IL primo tempo! 47′ Tifo assordante dei sostenitori del Burundi. 46′ Due minuti di Recupero! 45′ Problemi al ginocchio per Duhayindavy. 44′ Calcio di punizione al limite dell’area per la Nigeria,, potrebbe essere una delle ultime occasioni del primo tempo. 42′ Chidozie Awaziem prende il posto dell’infortunato. 40′ Niente da ...

40′ Niente da fare, Sheu viene portato via in barella. 38′ Sheu resta a terra per un problema all'occhio, staff medico in campo. 36′ Che occasione per Mikel, che trovatosi solo davanti alla porta non riesce a indirizzare bene di testa. 35′ Corner per la Nigeria.

14′ Va sottolineato come si tratti della prima edizione a 24 squadre della Coppa d'Africa, sarà molto importante gestire le energie. 12′ Omeruo, in difesa, è costretto ad alzare un campanile che finisce DIRETTAmente fuori. Prova a muoversi il Burundi. 11′ Match di buon LIVEllo fin dai primi minuti, le Super Aquile hanno creato già numerose occasioni.

18:51 La Nigeria, nelle ultime sette partite, ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi, 18:49 . I percorsi d'avvicinamento alla Coppa d'Africa sono stati positivi per entrambe le squadre 18:47 Non ci sono precedenti tra le due Formazioni, quello di stasera sarà il primo match di sempre. 18:45 Le Super Aquile si sono piazzate ben quattordici volte tra le prime quattro, portando a ...

Orario d'inizio e come vederla in TV – Presentazione match di oggi – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Nigeria-Burundi, primo match del Gruppo B della Coppa 'Africa 2019, che si svolgerà alle ore 19:00 all' Alexandria Stadium di Alessandria d'Egitto. Si tratta di due squadre con una tradizione molto diversa in questo ...