LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Matteo Medves in finale per l’oro contro l’ucraino Zantaraia. Odette Giuffrida si giocherà il bronzo contro la britannica Giles : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 Uomini, -66 kg. finale per l’oro: Matteo Medves (Italia) – Georgii Zantaraia (Ucr). finale per il bronzo: Margvelashivili (Geo) – Niniashivili (Geo). finale per il bronzo da ripescaggio: Pietrikov (Cze) – Vieru (Mda). 14.47 Donne, -52 kg. finale per l’oro: Kelmendi (Kos) – Kuziutina (Rus). finale per il bronzo: Buchard (Fra) – Perenc (Pol). ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Italia di bronzo nell’arco - nel judo Medves in finale e Giuffrida si gioca il bronzo! Azzurre beffate nel ciclismo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 ciclismo – E’ mancato qualcosa nell’ultimo strappetto a Balsamo che ha chiuso quinta. bronzo per la Bielorussia con Sharakova. Ottava Paternoster 14.38 ciclismo – NIente medaglia per le Azzurre. Doppietta Olanda: Wiebes, seconda Vos 14.37 ciclismo – Treno azzurro davanti 14.37 ciclismo – Ultimo chilometro 14.36 ciclismo – Si è spezzato in più ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Matteo Medves è in finale per l’oro! Odette Giuffrida si giocherà il bronzo nella finale del torneo di ripescaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Odette Giuffrida INTANTO SI RISCATTA! La capitolina sfodera tutta la sua classe e con un perentorio ippon batte l’azera Mammadaliyeva ottenendo così la possibilità di giocarsi il bronzo nella finale del torneo di ripescaggio. 14.20 L’azzurro nella finalissima se la vedrà contro l’ucraino Zantaraia, che nella seconda semifinale ha superato Niniashivili; l’altro ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Italia di bronzo nell’arco - Medves in semifinale nel judo! Ultimi km per il ciclismo femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56 ciclismo – Ultimi 25 km della gara su strada femminile, poco più di un minuto il vantaggio delle fuggitive. 13.52 ARCO – Medaglia di bronzo per l’Italia! Battuta per tre set a uno la Spagna, 54-50 il quarto parziale a favore degli azzurri. 13.49 JUDO – Matteo Medves è in semifinale nei 66 kg! Battuto per ippon l’irlandese Nathon Burns. 13.47 ARCO – ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risalgono Pellielo e Jessica Rossi - azzurri nella finale per il bronzo nell’arco contro la Spagna. Judo : Odette Giuffrida ai ripescaggi - Matteo Medves in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Judo – Matteo Medves è in semifinale nei 66 kg! Battuto per ippon l’irlandese Nathon Burns. 13.47 ARCO – Purtroppo la Spagna ha vinto il terzo set per 57-56 con gli azzurri. 13.45 CICLISMO – 35 km all’arrivo, 1’45” il vantaggio delle tre fuggitive. 13.39 ARCO – L’Italia ha vinto i primi due set della finale per il bronzo contro la ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Matteo Medves accede alle semifinali! Odette Giuffrida si gioca una medaglia ai ripescaggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.47 Medves VINCE E VA IN SEMIFINALE! STRAORDINARIO L’AZZURRO 13.46 Medves SFODERA UN WAZA-ARI E POI UN IPPON! 13.42 Shido infilitto anche a Burns. Attualmente 2-1 il computo delle penalità per passività. 13.40 Comminati due Shido all’azzurro che rischia di concedere un punto al rivale. 13.36 Matteo Medves è sul tatami contro il suo avversario Burns. Via, si comincia! 13.30 Punto ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Odette Giuffrida ai ripescaggi. Si attende Matteo Medves. Eliminate Giorda e Milani e Manuel Lombardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.16 Al termine di una battaglia tirata, Odette Giuffrida deve dire addio ai sogni di gloria. Per l’atleta italiana ci sarà comunque la possibilità di giocarsi il bronzo nel torneo di ripescaggio 13.10 Odette Giuffrida è già sul tatami, contro la russa Kuziutina. Il suo inizio di match non è stato dei migliori, è sotto 1-0. 13.07 Matteo Medves se la vedrà ai quarti di finale contro ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Odette Giuffrida e Matteo Medves vanno ai quarti di finale! Eliminate Giorda e Milani e Manuel Lombardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.07 Matteo Medves se la vedrà ai quarti di finale contro l’irlandese Burns, che nel frattempo si è sbarazzato del belga Van Gansbeke 13.01 Non riesce nella medesima impresa Manuel Lombardo che deve cedere il passo al padrone di casa, il bielorusso Shershan; il quale si aggiudica il match con un ippon vincente. 12.57 MEEEDVES C’E! Il portacolori italiano supera il turno battendo ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risalgono Pellielo e Jessica Rossi - azzurri nella finale per il bronzo nell’arco contro la Spagna. Judo : Odette Giuffrida nei quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 ARCO – L’Italia maschile nella finale per il bronzo affronterà la Spagna, che ha perso 5-1 la semifinale contro l’Olanda. 12.48 Judo – Tra poco negli ottavi dei 66 kg scenderanno sul tatami Matteo Medves contro lo sloveno Adrian Gomboc e Manuel Lombardo contro il bielorusso Dzmitry Shershan. 12.45 Judo – Nei 48 kg battuta negli ottavi di finale anche ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Odette Giuffrida va ai quarti di finale! Eliminate Giorda e Milani. Speranze riposte in Medves e Lombardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.36 Due Waza-ari della Dolgova estromettono Francesca Milani dalla lotta verso le medaglie. Più caparbia la russa, che passa il turno. 12.30 Arriva il momento di Francesca Milani: lotterà contro la russa Irina Dolgova per un posto nei quarti di finale della -48 kg. 12.26 i successi del tedesco Plafky e del francese Mkheidze chiudono il quadro dei qualificati ai quarti di finale della ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risalgono Pellielo e Jessica Rossi - azzurri in semifinale nell’arco. Judo : Odette Giuffrida nei quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 55-53 per i francesi che vincono anche il secondo set, 4-0 il punteggio in loro favore. 12.19 Judo – Nei 48 kg eliminata invece Francesca Giorda dalla francese Melanie Clement. 12.17 Judo – Odette Giuffrida passa ai quarti, battuta la romena Andreea Chitu! 12-15 ARCO – Primo set e primi due punti per i francesi, 58-57. 12.12 Judo – Odette Giuffrida sfida negli ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Odette Giuffrida va ai quarti di finale! Pronte sul tatami Francesca Giorda e Francesca Milani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14 Odette Giuffrida SOFFRE MA SUPERA IL TURNO! L’argento olimpico di Rio 2016 batte al golden score la rivale accedendo ai quarti di finale. Fatale alla romena Chitu lo Shido inflittole dall’arbitro. 12.11 E’ il momento di Odette Giuffrida, che se la vedrà contro la romena Chitu. 12.08 Per la categoria -60 kg, al momento ci sono sul tatami il russo Oguzov contro il tedesco ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 22 giugno. Azzurri in semifinale nell’arco. Soffrono Rossi e Pellielo nel trap. Giuffrida - Milani - Medves e Lombardo avanti nel judo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.48 ARCO – Nei quarti maschili la Spagna batte la Russia per 6-2 11.47 TIRO A VOLO – Si mette bene la situazione per Silvana Stanco e Jessica Rossi, che dovrebbero riuscire a strappare il pass per la finale (o, se non entrambe, almeno una). 11.43 TIRO A SEGNO – In piena corsa per la qualificazione il duo Petra Zublasing-Lorenzo Bacci, al momento quinti nella carabina ad ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : buona la prima per Odette Giuffrida e Francesca Milani! Sconfitta per Martina Lo Giudice - vittorie per ippon per Lombardo e Medves!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 IPPPOOOOONNNNNN!!!!!! Dopo 2’44” l’azzurro sorprende il tedesco e lo batte per ippon: due azzurri agli ottavi! 11.35 Uno shido per Seidl contro Lombardo. 11.34 Matteo Medves vince per ippon dopo 1’40”!!! 11.33 In contemporanea Manuel Lombardo sfida il tedesco Sebastian Seidl. 11.32 Tocca a Matteo Medves, che sfida il magiaro Zsolt Gorjanacz. 11.29 Si ...