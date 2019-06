LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | Matteo Medves accede alle semifinali! Odette

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.47VINCE E VA IN SEMIFINALE! STRAORDINARIO L’AZZURRO 13.46SFODERA UN WAZA-ARI E POI UN IPPON! 13.42 Shido infilitto anche a Burns. Attualmente 2-1 il computo delle penalità per passività. 13.40 Comminati due Shido all’azzurro che rischia di concedere un punto al rivale. 13.36è sul tatami contro il suo avversario Burns. Via, si comincia! 13.30 Punto della situazione. Femminile -52 kg: le semifinali nel torneo che porta all’oro saranno fra Buchard (Fra) – Kelmendi (Kos) e Perenc (Pol) – Kuziutina (Rus). 13.25 Manca poco e poi sarà la volta di, per lui non è un incontro impossibile quello contro l’irlandese Burns. 13.20 Per la romana ora ci sarà da affrontare il torneo valido per uno dei due gradini del podio che vogliono dire bronzo. Semifinale contro ...

