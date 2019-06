LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | buona la prima per Odette Giuffrida! Sconfitta per

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.49 L’austriaca vice il combattimento per ippon dopo 2’29”. 10.48 L’azzurra riceve uno shido. Mancano 2’41” a fine combattimento ed il punteggio non si sblocca. 10.46 Nella categoria -57kg femminili tocca a Martina Lo Giudice, che affronta l’austriaca Sabrina Filzmoser nei sedicesimi. 10.44 Dopo 8 minuti di golden score nella categoria 57 kg femminile la tedesca Coban si impone per ippon sulla bulgara Ilieva. 10.39 Intanto nei -60 kg maschili il transalpino Mkheidze elimina il monegasco Siccardi per waza ari. 10.35 Al golden score, nella categoria 57 kg femminile, la tedesca Coban e la bulgara Ilieva. 10.30 La polacca Pienkowska supera l’azera Florian per ippon e va agli ottavi nei 52 kg. Si chiude così il primo turno di questa categoria, più tardi si farà sul serio con gli ottavi di ...

zazoomnews : LIVE Judo Europei 2019 in DIRETTA: buona la prima per Odette Giuffrida! Grande attesa per Lombardo e Medves nei 66… - zazoomnews : LIVE Judo Europei 2019 in DIRETTA: l’Italia punta su Odette Giuffrida e Manuel Lombardo nella prima giornata -… -