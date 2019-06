LIVE Judo | Europei 2019 in DIRETTA | buona la prima per Odette Giuffrida e Francesca

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38 IPPPOOOOONNNNNN!!!!!! Dopo 2’44” l’azzurro sorprende il tedesco e lo batte per ippon: due azzurri agli ottavi! 11.35 Uno shido per Seidl contro Lombardo. 11.34 Matteo Medves vince per ippon dopo 1’40”!!! 11.33 In contemporanea Manuel Lombardo sfida il tedesco Sebastian Seidl. 11.32 Tocca a Matteo Medves, che sfida il magiaro Zsolt Gorjanacz. 11.29 Si avvicina il momento di Matteo Medves e Manuel Lombardo nei -66 kg maschili. 11.25 L’ucraino Georgii Zantaraia elimina il maltese Jeremy Saywell per ippon dopo appena 51″. 11.23 Vince il georgiano per ippon a 33″ dalla conclusione. 11.20 Punteggio bloccato dopo metà confronto. 11.17 Sul tatami per la stessa categoria ed il medesimo turno il francese Kilian Le Blouch ed il georgiano Bagrati Niniashvili. 11.13 Al golden score lo slovacco ...

