LIVE Guinea-Madagascar 2-2 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | pareggio-show tra Elefanti

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90+3′ Finisce 2-2 una bella partita specialmente nel secondo tempo! 90+2′ Cross di Traoré da sinistra che non viene intercettato da nessun compagno, in particolare Naby Keita che manca la palla di testa! 90+1′ Possesso di palla ora per ilma non ci sono spazi. 90′ Sono tre i minuti di recupero! 88′ Attacca lama ilchiude tutto. Squadre molto stanche. 87′ Fallo non fischiato dall’arbitro su Naby Keita che forse si è buttato prima del contatto. 86′ Cambio per la, entra Yattara al posto di Kaba. 85′ Altra palla che si perde sul fondo per la, stavolta di Naby Keita. 85′ Ilaimaharita fugge sulla destra e crossa, respinge in qualche modo la difesa della. 84′ Affondo dellama la palla finisce sul fondo. 82′ Cross ...

