LIVE Guinea-Madagascar 1-2 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | gli Scorpioni ribaltano il

LIVE Guinea-Madagascar 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : pareggiano all’inizio del secondo tempo gli Scorpioni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50′ Calcio d’angolo dalla sinistra deviato di testa in rete da Andrianantenaina, colpevole brutta uscita di Aly Keita! 49′ PAREGGIOOOOOOOOOO DEL MADAGASCAR! Andrianantenaina! 49′ Janvier ferma un cross dalla sinistra del Madagascar mette in angolo. 48′ circolazione di palla da parte della Guinea. 46′ Nessun cambio nelle due formazioni dopo ...

LIVE Guinea-Madagascar 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Elefanti Nazionali meritatamente in vantaggio all’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.47 Guinea meritatamente in vantaggio per le due chiare occasioni avute oltre al gol ma Madagascar molto ben messo in campo, si è fatto bucare solo dalla ditta Diawara-Kaba in occasione del vantaggio degli Elefanti Nazionali. Appuntamento tra un quarto d’ora per il secondo tempo! 45+1′ Finisce qui il primo tempo! 45′ Un solo minuto supplementare. 44′ Si gioca ora a ...

LIVE Guinea-Madagascar 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Elefanti Nazionali in vantaggio con Kaba su assist di Diawara! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Per Kaba, attaccante del Digione, è il primo gol con la maglia della sua nazionale. 40′ Altro pallone fuori misura del Madagascar che finisce comodamente tra i piedi di Aly Keita. 38′ Si perde sul fondo un altro tentativo degli Scorpioni. 37′ Il Madagascar prova a reagire ma è tutto chiuso dalla Guinea. 35′ Gran palla in profondità di Diawara, non c’è ...

LIVE Guinea-Madagascar 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : iniziato il primo tempo - una buona occasione per gli Elefanti Nazionali! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Cross da destra sprecato dalla Guinea. 17′ Ora c’è possesso palla per il Madagascar poi il lancio in profondità di Andriamahitsinoro per Andriatsima è troppo lungo. 15′ Andriamahitsinoro finisce a terra, l’arbitro dice che non c’è fallo. 14′ Eccola l’occasione ed è per la Guinea: Cissé serve Kamano che prova il destro basso a giro largo di ...