LIVE Guinea-Madagascar 1-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | pareggiano all’inizio del

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50′ Calcio d’angolo dalla sinistra deviato di testa in rete da Andrianantenaina, colpevole brutta uscita di Aly Keita! 49′ PAREGGIOOOOOOOOOO DEL! Andrianantenaina! 49′ Janvier ferma un cross dalla sinistra delmette in angolo. 48′ circolazione di palla da parte della. 46′ Nessun cambio nelle due formazioni dopo l’intervallo, è iniziato il secondo tempo! 22.47meritatamente in vantaggio per le due chiare occasioni avute oltre al gol mamolto ben messo in campo, si è fatto bucare solo dalla ditta Diawara-Kaba in occasione del vantaggio degli Elefanti Nazionali. Appuntamento tra un quarto d’ora per il secondo tempo! 45+1′ Finisce qui il primo tempo! 45′ Un solo minuto supplementare. 44′ Si gioca ora a centrocampo, vediamo di ...

