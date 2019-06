LIVE Guinea-Madagascar 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Elefanti Nazionali

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.47meritatamente in vantaggio per le due chiare occasioni avute oltre al gol mamolto ben messo in campo, si è fatto bucare solo dalla ditta Diawara-Kaba in occasione del vantaggio degli. Appuntamento tra un quarto d’ora per il secondo tempo! 45+1′ Finisce qui il primo tempo! 45′ Un solo minuto supplementare. 44′ Si gioca ora a centrocampo, vediamo di quanto sarà il recupero. 42′ Peccato per il, ben messo in campo per tutto il primo tempo tranne nell’azione del gol. 41′ Per Kaba, attaccante del Digione, è il primo gol con la maglia della sua nazionale. 40′ Altro pallone fuori misura delche finisce comodamente tra i piedi di Aly Keita. 38′ Si perde sul fondo un altro tentativo degli Scorpioni. 37′ Il...

