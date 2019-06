LIVE Guinea-Madagascar 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Elefanti Nazionali in

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41′ Per Kaba, attaccante del Digione, è il primo gol con la maglia della sua nazionale. 40′ Altro pallone fuori misura delche finisce comodamente tra i piedi di Aly Keita. 38′ Si perde sul fondo un altro tentativo degli Scorpioni. 37′ Ilprova a reagire ma è tutto chiuso dalla. 35′ Gran palla in profondità di Diawara, non c’è fuorigioco, Kaba si presenta solissimo davanti al portiere, lo salta e appoggia nella porta sguarnita! 34′ GOOOOOOL DELLA! Kaba! 32′ Andriamahitsinoro mette in mezzo dalla sinistra, liscia la difesana ma Aly Keita c’è e blocca. 31′ Sinistro di Andriatsima da buona posizione ma nettamente sul fondo. 30′ Cross di Sylla da sinistra deviato dalla difesa malgascia in fallo laterale. 29′ Non è stato ...

