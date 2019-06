LIVE Guinea-Madagascar 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | iniziato il primo tempo | una

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19′ Cross da destra sprecato dalla. 17′ Ora c’è possesso palla per ilpoi il lancio in profondità di Andriamahitsinoro per Andriatsima è troppo lungo. 15′ Andriamahitsinoro finisce a terra, l’arbitro dice che non c’è fallo. 14′ Eccola l’occasione ed è per la: Cissé serve Kamano che prova il destro basso a giro largo di poco! 13′ Si duella a centrocampo, ancora nessuna occasione da gol. 12′ Prova la ripartenza ila centrocampo ma la spreca. 10′ La difesa malgascia si avventura in un paio di dribbling rischiosi e alla fine guadagna un fallo. 9′ Manovra a centrocampo dellaancora in fase di studio delappostato all’indietro. 8′ Lancio fuori misura che finisce sul fondo da parte della. 6′ ...

