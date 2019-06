LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risalgono Pellielo e Jessica Rossi | azzurri in

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 55-53 per i francesi che vincono anche il secondo set, 4-0 il punteggio in loro favore. 12.19 JUDO – Nei 48 kg eliminata invece Francesca Giorda dalla francese Melanie Clement. 12.17 JUDO – Odette Giuffrida passa ai quarti, battuta la romena Andreea Chitu! 12-15 ARCO – Primo set e primi due punti per i francesi, 58-57. 12.12 JUDO – Odette Giuffrida sfida negli ottavi dei 52 kg la romena Chitu. 12.09 ARCO – C’è l’Italia maschile in semifinale contro la Francia. 12.06 CICLISMO – Prova su strada femminile iniziata da poco più di 20 minuti. 12.01 TIRO A SEGNO – Petra Zublasing e Lorenzo Bacci in finale con il settimo miglior punteggio, 624.6, nella carabina ad aria compressa da 10 metri! 11.57 JUDO – Di nuovo sul tatami tra pochi minuti Odette Giuffrida, opposta alla rumena ...

