LIVE European Games 2019 in DIRETTA | Italia di bronzo nell’arco | nel judo Medves in

13.56 ciclismo – Ultimi 25 km della gara su strada femminile, poco più di un minuto il vantaggio delle fuggitive. 13.52 ARCO – Medaglia di bronzo per l'Italia! Battuta per tre set a uno la Spagna, 54-50 il quarto parziale a favore degli azzurri. 13.49 JUDO – Matteo Medves è in semifinale nei 66 kg! Battuto per ippon l'irlandese Nathon Burns. 13.47 ARCO – ...

13.49 Judo – Matteo Medves è in semifinale nei 66 kg! Battuto per ippon l'irlandese Nathon Burns. 13.47 ARCO – Purtroppo la Spagna ha vinto il terzo set per 57-56 con gli azzurri. 13.45 CICLISMO – 35 km all'arrivo, 1'45" il vantaggio delle tre fuggitive. 13.39 ARCO – L'Italia ha vinto i primi due set della finale per il bronzo contro la ...

12.52 ARCO – L'Italia maschile nella finale per il bronzo affronterà la Spagna, che ha perso 5-1 la semifinale contro l'Olanda. 12.48 Judo – Tra poco negli ottavi dei 66 kg scenderanno sul tatami Matteo Medves contro lo sloveno Adrian Gomboc e Manuel Lombardo contro il bielorusso Dzmitry Shershan. 12.45 Judo – Nei 48 kg battuta negli ottavi di finale anche ...

12.20 55-53 per i francesi che vincono anche il secondo set, 4-0 il punteggio in loro favore. 12.19 Judo – Nei 48 kg eliminata invece Francesca Giorda dalla francese Melanie Clement. 12.17 Judo – Odette Giuffrida passa ai quarti, battuta la romena Andreea Chitu! 12-15 ARCO – Primo set e primi due punti per i francesi, 58-57. 12.12 Judo – Odette Giuffrida sfida negli ...

11.48 ARCO – Nei quarti maschili la Spagna batte la Russia per 6-2 11.47 TIRO A VOLO – Si mette bene la situazione per Silvana Stanco e Jessica Rossi, che dovrebbero riuscire a strappare il pass per la finale (o, se non entrambe, almeno una). 11.43 TIRO A SEGNO – In piena corsa per la qualificazione il duo Petra Zublasing-Lorenzo Bacci, al momento quinti nella carabina ad ...

11.19 BASKET 3×3 – Primo punto della sfida Ucraina-Italia realizzato da Raffa 11.17 BASKET 3×3 – Dopo un incontro praticamente infinito la Francia batte la Russia per 22-21; tra pochissimo è il momento dell'Italia contro l'Ucraina 11.16 TIRO A SEGNO – Giovanni Pellielo è settimo dopo la seconda serie, in una situazione veramente ingarbugliata per i tanti ...

10.48 JUDO – Martina Lo Giudice subisce l'ippon di Filzmoser ed esce dunque di scena nei -57kg. In un primo momento era stato assegnato il waza-ari, invece dell'ippon. 10.47 TIRO A VOLO – Dopo la seconda serie in testa con 48 la finlandese Makela-Nummela e la spagnola Galvez. Terza Alessandra Perilli per San Marino con 46, assieme a Silvana Stanco. Jessica Rossi è ...

10.19 TIRO A VOLO – Ricominciate le qualificazioni del trap femminile con i secondi 25 piattelli, Jessica Rossi e Silvana Stanco sono al momento terza e quinta, con in mezzo la sammarinese Alessandra Perilli 10.17 sambo – C'è anche la presa dolorosa per Perin, che dunque va in semifinale! 10.13 sambo – Alice Perin mette una seria ipoteca sul passaggio in semifinale nei ...

9.40 sambo – Vittoria per Mattia Galbiati sul bulgaro Martin Ivanov nei -68 kg per presa dolorosa 9.38 JUDO – Cominciato il programma odierno di una delle discipline per cui questi European Games sono Europei a tutti gli effetti 9.34 ARCO – Bielorussia batte Ucraina 5-3 nell'ultimo quarto di finale 9.30 sambo – Tra poco in scena Mattia Galbiati contro il bulgaro ...

9.10 ARCO – Ultimo quarto di finale: Ucraina-Bielorussia 0-2 9.07 TIRO A VOLO – Jessica Rossi resta al comando delle qualificazioni del trap femminile con 24/25 perche la portoghese Coelho de Barros commette due errori nel finale di sessione e si inserisce in quarta posizione con 23/25. Stanco scende all'11mo posto con 22/25 9.04 ARCO – Prova disastrosa delle Azzurre ...

Il programma odierno degli European Games – Gli italiani in gara oggi agli European Games Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare degli European Games: a Minsk saranno in palio finalmente i primi titoli: inaugureranno il medagliere le prove miste del tiro a segno, poi sarà la volta di tiro con l'arco, ginnastica, ciclismo su strada ...

15.56 TIRO CON L'ARCO – Si qualificano agli ottavi del Mixed Team di arco ricurvo: Georgia, Moldavia, Finladia, Germania e Ucraina che eliminano rispettivamente Polonia, Svizzera, Estonia, Cipro e Slovacchia. Austria 2-4 Slovenia. 15.50 TIRO CON L'ARCO – Hanno preso il via i 1/12 di finale del Mixed Team di arco ricurvo. Per l'Italia, grande attenzione su ...

14.56 Boxe – Comincia benissimo il cammino di Aziz Mouhiidine a Minsk: l'azzurro ottiene il passaggio agli ottavi di finale (nella categoria -91 Kg) distruggendo 5-0 lo sloveno David Michalek. Tutte convincenti le riprese dell'italiano, che non ha lasciato scampo all'avversario di turno. Ora per lui ci sarà da affrontare il tedesco Waigel. 14.55 TIRO CON L'ARCO ...

14.10 Basket 3X3 – Nel torneo maschile, la Serbia annienta 22-8; trascinata dai 12 punti di Rasic. 14.05 TIRO CON L'ARCO – Mike Schloesser e Ognjen Nedeljkovic viaggiano sempre in coppia a quota 471. Pagni è 13esimo con lo score di 456. 14.00 TIRO CON L'ARCO – novità azzurre nel ranking round del ricurvo femminile: la classifica rimane sempre ...