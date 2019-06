L’entourage di Hamisk sulla Roma | “Napoli è casa sua | non giocherà mai con altre maglie”

ilnapolista

(Di sabato 22 giugno 2019) L’edizione odierna die La Repubblica ha riportato una clamorosa notizia per cui lastarebbe pensando a Marekper rafforzare la squadra di Fonseca. Ma Gianluca di Marzio ha sentito l’entourage dell’ex capitano del Napoli che ha smentito che ci sia stato alcun contatto tra i due club. “Marek Hamsik è assolutamente contento in Cina. – ha detto Martin Petras persona deldel centrocampista slovacco – In questo momento non ha nessuna intenzione di tornare in Europa perché sta bene al Dalian e vuole rispettare a pieno il suo contratto di tre anni. Vuole raggiungere traguardi importanti con la maglia del Dalian e vincere il più possibile. In Italia, Napoli è la sua, la sua famiglia: nonmai conmaglie”. L'articolo L’entourage di: “Napoli èsua, nonmai con...

