L' autopsia sul bimbo morto nella piscina di Mirabilandia ha confermato che è annegato

Oggi l'autopsia sul corpo di Edoardo - morto nella piscina di Mirabilandia : È stata spostata a questa mattina l'autopsia sul corpo di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme, nel Forlivese, morto probabilmente per annegamento mercoledì a Mirabeach, la zona acquatica del parco Mirabilandia di Ravenna. L'esame viene eseguito dai medici Franco Tagliaro e Federica Bortolotti, scelti dalla Procura. Gli indagati con l'accusa di omicidio colposo in cooperazione sono dieci tra cui la madre ...

L’autopsia sul ladro contraddice la ricostruzione del tabaccaio : «Il colpo è stato sparato dall’alto» : Il colpo di pistola non sarebbe partito durante una colluttazione con i ladri, ma sarebbe stato sparato dall’alto. I risultati delL’autopsia, eseguita questa mattina dal medico legale Roberto Testi, sul corpo di Ion Stavila, moldavo di 24 anni, ucciso nella notte tra giovedì e venerdì a Pavone Canavese, nel corso di un furto a una tabaccheria, contraddicono la ricostruzione del proprietario dell’attività, Marcellino Franco Iachi Bonvin. Secondo ...

Ivrea - l'autopsia sul ladro ucciso : "Colpito di spalle e dall'alto" : Claudio Cartaldo Svolta nel caso di Pavone Canavese dopo l'autopsia. Il tabaccaio non avrebbe avuto una colluttazione con i banditi Forse non avrà un esito rapido l'indagine su quanto successo nei giorni scorsi a Pavone Canavese, in provincia di Ivrea, dove un tabaccaio ha sparato e ucciso un ladro moldavo di 23 anni. Franco Iachi Bonvin è indagato per eccesso colposo di legittima difesa e presto potrebbe essere ascoltato di nuovo ...

Caso Marianna Greco - i risultati dell’autopsia : “Materiale biologico sotto le unghie” : Diffusi i risultati dell'autopsia sul corpo di Marianna Greco, la donna di 37 anni morta con 4 coltellate alla gola nella sua casa di Novoli (Lecce). Materiale biologico presente sotto le unghie e campioni di tessuto prelevati nel corso dell'esame verranno inviati al Ris di Roma per l'esame scientifico. Non emergono tracce di lotta.Continua a leggere

Treviso - l’autopsia sul barista morto mentre cercava di sedare una rissa : ucciso da un infarto : Alessandro Sartor era intervenuto la settimana scorsa per sedare una rissa in una frazione di Cison di Valmarino (Treviso). Due fratelli stavano litigando davanti al bar quando lui è intervenuto per calmare gli animi. Come risposta sarebbe stato spinto, ma dall’autopsia è emerso che è morto per un malore improvviso.

Esclusa presenza di altre persone in casa! Morte India Muccioli - attesa per l’autopsia sulla 18enne : Verrà svolta martedì 28 maggio l'autopsia sul corpo di Inda Muccioli, la 18enne figlia di Andrea e nipote di Vincenzo, fondatore della comunità di San Patrignano, trovata cadavere nella casa di famiglia a Rimini dopo aver dato una festa con gli amici. Gli inquirenti escludono la presenza di altre persone nell'appartamento al momento della tragedia: continuano le indagini.

"Non è morto cadendo dal lettino". Dopo l'autopsia sul bimbo di due anni - indagati mamma e padre : “Non è morto cadendo dal lettino. Presenta lesioni molto gravi, non compatibili con una caduta dal letto”, il corpicino di Leonardo, il bambino di quasi due anni per la cui morte la Procura di Novara ha indagato la madre e il compagno. È questo, secondo quanto si apprende, l’esito dell’autopsia effettuata oggi pomeriggio sul bambino presso la Medicina legale dell’Asl di Novara. Ai soccorritori del 118 ...

Mucca pazza - eseguita l’autopsia sul corpo della donna morta a Ravenna : attesa per i risultati : Ci vorranno 60 giorni per conoscere l'esito dell'autopsia condotta sul corpo della donna di 59 anni morta a Ravenna a causa del morbo della Mucca pazza. Le analisi sono state eseguite a Bologna da due anatomopatologi a cui la Pm Monica Gargiulo, titolare dell'inchiesta nella quale risultano indagati 40 medici, ha chiesto massima precauzione.Continua a leggere

L'autopsia sull'anatra e la faina giustizialista : Felice Manti Quando un'anatra incontra una faina, l'anatra muore. Non importa se sei in un parco pubblico né se hai 13 anatroccoli che muoiono con te. È la legge della natura, e non c'è riforma gialloverde che serva a sovvertirne gli esiti fatali. Ma perché se ne parla? Perché nessuno a Pomigliano D'Arco, a casa dei Di Maio, da giorni si dà pace per l'accaduto. E non è uno scherzo. Dove comanda la camorra e il reddito di cittadinanza ...

La faina e l'autopsia sull'anatra. Il giallo - risolto - fa impazzire il web : L'insolito post è scritto con tutti i formalismi che accompagnano un fatto di cronaca nera. E sembra proprio il tono di quelle poche parole ad aver innescato la reazione, il più delle volte ironica, ...

Pomigliano d'Arco - l'autopsia sull'anatra impazza sui social : "CSI a Pomigliano d'Arco". E' uno dei tanti commenti al post del Comune partenopeo dal titolo 'Comunicazione' che, su Facebook solo da ieri sera, sta già diventando virale. Facciamo "sapere ai ...

CSI Pomigliano d'Arco : l'autopsia sull'anatra che fa sorridere i social : Un post pubblicato dalla pagina Facebook del comune alla porte di Napoli ha scatenato l'ironia degli utenti social...

Incidente al passaggio al livello - autopsia : Troppe lesioni sulla donna : Noto - Svolto l'esame autoptico sul corpo di Santina Dugo, la donna di 62 anni morta nell'Incidente che si è verificato martedì 23 aprile al passaggio a livello di contrada Zupparda. --

Lite di Charvensod - l'urto al suolo fatale per il 50enne morto Aosta - Depositata in Procura l'autopsia svolta sul cadavere di Rachid ... : La morte di Rachid Ousalam , 50enne di origini marocchine che ha perso la vita a Charvensod lo scorso 23 settembre, durante una violenta Lite con il 46enne Remo Quendoz , è stata causata da un arresto ...