L' asse Conte-Tria conferma le tensioni nel governo sulla Flat Tax

L’Italia fatica a stoppare procedura di infrazione - asse Conte-Tria. Tensioni nel governo su Flat tax : Nel difficile incastro sulle nomine dei vertici Ue, l'Italia prova ad inserirsi per portare a casa lo stop alla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. "Sono due partite distinte", tiene a chiarire il premier, ma al di la' delle dichiarazioni ufficiali della Merkel ("con Conte non abbiamo parlato di questo", ha spiegato la Cancelliera al termine del Consiglio europeo) Roma e' pronta ad appoggiare le differenti richieste franco-tedesche ...

Conti pubblici - Conte : “Dobbiamo riuscire ad evitare la procedura”. E sulle tasse : “Al tavolo quanto prima” : “Dobbiamo riuscire a evitarla, ho già dimostrato di essere un tipo molto determinato anche con le procedura e Continuerò a dimostrarlo. È una situazione difficile ma confido nel fair play di tutti coloro che si siedono attorno al tavolo e quindi confido nella soluzione possibile”: così il premier Giuseppe Conte entrando al vertice europeo. Poi ha “Non ho letto le interviste ma per la riforma fiscale, non stiamo a dirlo tutti i ...

Lettera all’Ue - Moscovici : “Non si discuta su regole”. Conte : “Ddl assestamento certificherà il miglioramento conti” : “In questo momento una procedura per debito è giustificata“. La Lettera inviata dal premier Giuseppe Conte a Bruxelles non basta a smuovere le convinzioni del commissario agli Affari economici Pierre Moscovici. Ma anche i Contenuti politici non sono piaciuti: “Andiamo a lavorare, in maniera costruttiva, per evitare” la procedura, “ma non lo si fa attraverso scambi, commenti sulle regole“, ha aggiunto il ...

Governo - Conte prepara la risposta a Bruxelles : “In Consiglio dei ministri già una bozza di assestamento di bilancio” : La promessa di Giuseppe Conte è che sarà un Consiglio dei ministri “interessante”. All’ordine del giorno della riunione di Governo attesa a partire dalle 20 non figura, ma il premier parlando in Senato ha annunciato come concretamente l’Italia stia preparando la risposta all’Europa per evitare la procedura d’infrazione per debito eccessivo. In pratica, insieme al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ...

Conte : "Oggi il Consiglio dei Ministri<br> per l'assestamento del bilancio" : L'esecutivo di Giuseppe Conte sembra intenzionato a voler evitare l'apertura della procedura d'infrazione da parte dell'UE nei confronti dell'Italia, anche se nei giorni scorsi i due vicepremier sembravano tutt'altro che pronti a tutto pur di scongiurarlo.A precisarlo è stato oggi lo stesso premier dopo la colazione al Quirinale in vista della risposta che il governo dovrà dare all'Unione Europea:Questa sera sarà un Consiglio dei ministri ...

Mossa Conte - assestamento bilancio a Cdm per mostrare progressi all’Ue : Anticipare il ddl di assestamento del bilancio, portandolo già stasera a sorpresa in Consiglio dei ministri, per mettere nero su bianco le stime del governo nel confronto con l'Unione europea sulla procedura di infrazione. E' questa la 'Mossa' studiata dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nella partita con Bruxelles. "Questa sera in Consiglio dei ministri - ha spiegato Conte nel suo intervento in Senato nel ...

Sta per nascere un asse Conte-Macron? : E' lo stesso premier Conte a definire la fase che attraversa l'Europa come molto delicata, perché "siamo all'aurora di una nuova legislatura" e alla "vigilia di un Consiglio europeo che si annuncia importante". L'Italia ha un obiettivo chiaro: evitare la procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. Portare Parigi sulle posizioni italiane è il primo passo. Il tentativo dell'Italia di convincere i partner europei è partito con ...

Cassette di sicurezza : come funzionano - quanti soldi contengono e perché metterli in circolazione : «Far emergere» i depositi degli italiani confinati nelle Cassette di sicurezza e rimettere in circolo denari per gli investimenti. Il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di un intervento in tv, ha lanciato una nuova proposta di «pace fiscale» che ha avuto molta eco e continua a far discutere. Secondo Salvini, intervenuto a Porta a Porta l'11 giugno, bisognerebbe «far emergere» questa ricchezza immobilizzata nei caveau delle banche. «Mi dicono ...

C'è l'accordo su tasse e sicurezza Ma l'Ue divide Conte e i vicepremier : Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte tornano a parlarsi faccia a faccia, per la prima volta dopo le europee e a due mesi dall'ultimo vertice politico. "Positivo", e' l'aggettivo che Di Maio e Salvini scelgono per definire il clima della riunione. E quando Salvini rientrando a casa dice ai cronisti di non aver "mai avuto dubbi" sulla prosecuzione Segui su affaritaliani.it

Vertice con Conte - asse Salvini - Di Maio : «Il governo va avanti - mai avuto dubbi» : Un incontro durato due ore, al termine del quale i due vice premier si sono stretti la mano prima di salutari. Salvini ai cronisti: «Tutto bene al Vertice»

Governo - vertice a Palazzo Chigi con Conte. Salvini : «Andiamo avanti» - Di Maio : «Priorità abbassare le tasse» : L'atteso vertice a tre per chiarirsi e ripartire tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini è terminato dopo quasi due ore a...