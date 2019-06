L' afro-giapponese alla conquista della NBA

agi

(Di sabato 22 giugno 2019) È stata la notte di Zion Williamson. Il draft NBA ha sancito quello che già tutti sapevano: il talento di Duke, prima scelta assoluta, vestirà la maglia dei New Orleans Pelicans, orfani di Anthony Davis che ha preferito fare bagagli e andare a Los Angeles, sponda Lakers, per giocare insieme a LeBron James. Ma il draft di quest'anno, l'evento in cui le squadre del più importante campionato di pcanestro del mondo scelgono i loro nuovi prospetti, seguitissimo in America, passeràstoria per la selezione al primo giro di un giocatore. Rui Hachimura, classe 1998, nato a Toyama, college frequentato a Gonzaga, è la nona chiamata assoluta di quest'anno. A dargli fiducia sono stati i Washington Wizards che sperano per lui un futuro, spariamola pure grossa,Yao Ming. Non è il classicoa cui state pensando. È alto poco più di due metri e la sua carnagione ...

