LaChapelle | artista profano che ci regala atti divini

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Redazione Una grande mostra del fotografo americano, con opere inedite e le sue «hit». Tra allegorie «pop» e post-moderne Ci sono casi in cui l'o il fotografo sono persino più iconici e celebri dei personaggi che hanno immortalato. Fu così per Andy Warhol rispetto a Marilyn o Elvis, per Helmut Newton paragonato alle top model e alle attrici di Hollywood, perché la loro cifra, il tocco, lo stile è qualcosa che chiunque immediatamente sa collocare nella storia facendolo risalire al suo autore. Stesso discorso vale per David. La popstar è lui, addirittura più di Madonna e Naomi Campbell, di Michael Jackson o Bjork, di Miley Cyrus o di Amanda Lepore, il transessuale che nel corso della carriera è diventato una specie di portafortuna. Nei suoi confronti si registra un fanatismo degno di un attore o un musicista, nonostante David si presenti in maniera molto ...

Anthony_Zayas : RT @aifotoweb: David LaChapelle: Atti Divini. A Torino fino al 6 gennaio Una grande mostra con 70 opere di grandi e grandissimi formati, l… - aifotoweb : David LaChapelle: Atti Divini. A Torino fino al 6 gennaio Una grande mostra con 70 opere di grandi e grandissimi f… -