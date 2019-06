La verità | vi prego | sull’Italexit

huffingtonpost

(Di sabato 22 giugno 2019) Salvini si sta prendendo il Paese omettendo di dire l’unica cosa che gli impedirebbe di farlo e cioè che il disegno finale suo e della Lega di governo è portare l’Italia fuori dall’Euro. Eppure, nella totale indifferenza della maggior parte degli italiani, i vertici del principale partito italiani si stanno muovendo proprio in questa direzione.I teorici della sovranità monetaria, Borghi, Bagnai e Rinaldi dicono molto chiaramente che la Lega ha sempre avuto in mente questo scenario e, senza alcune remora o pudore, dichiarano che non esiste alcuna ragione per cui avrebbe dovuto cambiare idea. Ma visto che non è pensabile, secondo i tre dottor Stranamore dell’uscita unilaterale, far decidere gli italiani con un referendum altrimenti i mercati ci condannerebbero, bisogna farlo pezzo pezzo, costruendo una rete che possa essere attivata al ...

