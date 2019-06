calcioweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Qualche giorno fa la confessione via Twitter diRodriguez in merito alla sua relazione con un calciatore del Napoli. Prima ancora, la rivelazione di un incontro con Mauro, con cui è stata a letto. La: “sto con un calciatore del Napoli, le prove del sesso con” Ora, sempre via Twitter,rafforza la sua tesi pubblicando ledell’incontro con il calciatore dell’Inter corredate dalla frase “Finalmente sono uscite leanche in ritardo di quando ero con #mauro#inter #wandanara“.di seguito il tweet. Finalmente sono uscite leanche in ritardo di quando ero con #mauro#inter #wandanara pic.twitter.com/1Rf8YXH30L —Rodriguez (@guendarodriguez) 20 giugno 2019 L'articolo Lae l’incontro conletra i duesembra ...

CalcioWeb : La trans #Guendalina e l'incontro con #Icardi: ecco le immagini tra i due [FOTO] - zazoomblog : Le notizie del giorno – Le rivelazioni della trans Guendalina gli indagati per la presunta combine Siracusa ed Albi… - zazoomblog : Le notizie del giorno – Le rivelazioni della trans Guendalina gli indagati per la presunta combine Siracusa ed Albi… -