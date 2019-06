La Russia fa sul serio con la Georgia

La Russia comincia a fare sul serio con la Georgia : Putin ha vietato a tutte le compagnie aeree russe di volare da e verso il paese del Caucaso: c'entrano alcune proteste contro un deputato russo, ma non solo

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Giugno : Salvini agli ordini di Trump. Bye bye Putin. Il capo leghista ufficializza il divorzio dalla Russia e sposa gli Usa : F35, Iran e Venezuela: Salvini cerca la benedizione di Trump Il leader leghista si schiera sulle posizioni di Washington per dimostrarsi affidabile di Valentina Celi La Grande Colazione di Marco Travaglio L’ha notato anche il ragionier Cerasa sul Foglio, quindi non è detto che sia vero. Ma è un tema interessante: ma se il Pd, finiti i popcorn e persi altri voti, comuni e regioni, scendesse dall’Aventino per impalmare la Lega? Noi, ...

Beach volley Campionato Europeo U18 Baden. Germania e Russia trionfano ma c’è un pizzico di Italia sul podio : Germania tra gli uomini e Russia, come da pronostico, tra le donne. Si chiude così l’Europeo under 18 di Baden che ha visto le due coppie azzurre chiudere al nono posto. In campo femminile hanno dovuto soffrire più del previsto le russe Bocharova/Gubina per conquistare il titolo nella finale contro le spagnole Moreno/Vergara battute 2-1 (18-21, 21-14, 16-14) in rimonta. Terzo gradino del podio per le ceche Svozilova/Tezzele che hanno sconfitto ...

Quello che Gessen non vede e non può raccontare sulla transizione della Russia di Putin : "Il futuro è storia" l’ho visto il mese scorso passando davanti a una vetrina nel centro di Roma. Di Masha Gessen ho avuto per le mani un paio d’anni fa una biografia di Putin, piuttosto parziale a dire il vero, intitolata “L’uomo senza volto”, ma dato che mi pare prematuro scrivere un’opera su Puti

DIRETTA/ Italia Russia - risultato finale 3-1 - : è la decima vittoria! - Nations League - : DIRETTA Italia Russia: risultato finale 3-1. Terza vittoria delle azzurre a Perugia nella settimana di Nations League 2019, dove siamo sempre prime.

MXGP - GP Russia 2019 : risultato gara-2. Tim Gajser fa doppietta a Orlyonok e scappa in classifica - Cairoli quarto e a -13 : Tim Gajser (Honda) sapeva di non poter sprecare l’occasione e, infatti, si aggiudica anche gara-2 del Gran Premio di Russia 2019 della MXGP sul circuito di Orlyonok. Dopo una gara-1 nella quale non aveva lasciato scampo a nessun rivale lo sloveno concede il bis anche nella seconda manche e, approfittando dei dolori di Tony Cairoli, lo scavalca in classifica generale con 13 punti di margine. Il siciliano della KTM, ancora alle prese con le ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati 8 giugno. La Francia cade in Turchia! Bene Germania e Croazia - Russia a valanga : Giornata ricca di incontri quella che è andata in scena quest’oggi per le Qualificazioni agli Europei 2020. Tantissimi i match previsti e, oltre al successo dell’Italia per 3-0 contro la Grecia, i risultati degni di considerazione non mancano. Partendo dal girone degli azzurri, da registrare il successo della Finlandia 2-0 contro la Bosnia e dell’Armenia contro Liechtenstein 3-0 che proiettano gli italiani in vetta al girone J ...

DIRETTA/ BieloRussia Germania - risultato 0-0 - streaming video e tv : si comincia! : DIRETTA Bielorussia Germania qualificazioni agli Europei 2020 in streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Minsk per il gruppo C.

Volley - Nations League 2019. Blengini : “Bella vittoria sul Portogallo - Italia attenta. Domani grande sfida con la Russia” : L’Italia prosegue nel suo filotto di vittorie, gli azzurri hanno sconfitto il Portogallo con un agevole 3-0 e hanno così infilato il quarto successo consecutivo. Tutto facile per i ragazzi del CT Chicco Blengini che hanno chiuso la pratica a Ufa (Russia) in appena 74 minuti di gioco. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. GIANLORENZO Blengini: “E’ una bella vittoria, siamo ...

Sull’Europa si allunga l’ombra della Russia di Putin : A ogni elezione che si rispetti c’è un convitato di pietra che dalla vittoria di Trump in poi non smette di fare notizia. La Russia di Putin, con le sue fabbriche di bot, i team digitali esperti in tecniche di disinformazione, è ormai una costante nelle campagne elettorali dei paesi occidentali.Ovviamente questa volta l’influenza della manina russa sarebbe stata orientata sul voto delle elezioni europee. Attori ...

Mueller rompe il silenzio sul Russiagate : “Incriminare il presidente non era una opzione” : Nell’annunciare il suo addio al dipartimento di Giustizia e il suo ritorno alla vita privata, il procuratore speciale che per 22 mesi ha indagato sul cosiddetto Russiagate ha ribadito quanto era emerso a marzo, quando aveva consegnato il suo rapporto conclusivo al segretario alla Giustizia: «Se fossimo stati certi che il presidente non ha commesso ...