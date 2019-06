La replica di Alessio Sundas ai detrattori del calcio femminile

calcioweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Fautori contro, appassionati sportivi contro maschilisti. E’ questo il riassunto di ciò che accade tra i media e i social mentre le ragazze di Milena Bertolini sta affrontando il Mondiale di Francia 2019 con agonismo, sportività, dignità e, soprattutto, vincendo. Una crepa è stata aperta e come un sisma di magnitudo 9 le ragazze in maglia azzurra stanno allargando lo squarcio che divide il progresso, l’evoluzione dall’onnipresente pensiero medievale e retrogrado di chi sputa contro le atlete impegnate ben presto contro la Cina negli Ottavi di Finale. Nei giorni scorsi articoli denigranti, a tratti deliranti, con parallelismi tra la religione e l’uguaglianza di genere, da parte di chi concepisce la parabola della Genesi come una gerarchia di importanza sulla terra. Maschi contro femmine, femmine contro maschi quando il 2019 è arrivato ormai a metà ...

TvAddicted1 : @MasterAb88 @alessio_gaudino @BALDINIPAOLA @Saverio_94 Da considerare però che in prima serata c'è un programma di… - Novella_2000 : Angela Nasti replica alle critiche dopo la rottura con Alessio Campoli - forgiveyou10 : Secondo me se ne parla dopo pranzo per la replica di Alessio. Si sarà svegliato poco fa dato che ha fatto after ahahahah #nastoli -