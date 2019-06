La Napoli borbonica sfila a Milano con Isaia E con lui i migranti firmano la prima

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Putti rococò, arazzi fiamminghi, eruzioni notturne del Vesuvio e porcellane della Real Fabbrica di Capodimonte. A tutto questo si è ispirato il marchio di moda napoletanoper la sua ultima collezione Uomovera estate 2020. Una creatività tutta made in Naples: denim sartoriale, un tessuto vellutato “pelle d’uovo” e camicie setose che sembrano affreschi da appendere ai muri. Per Gianluca, terza generazione al comando, la napoletaneità è una carta d’identità. E il suo impegno a farsene “ambasciatore nel mondo” è doppio. Insieme ad Amina Rubinacci, altro brand storico napoletano, le due aziende sono state protagoniste del progetto “Madre per il Sociale” mettendo a disposizione diprovenienti dalla Costa d’Avorio, dal Mali, dalla Nigeria e dal Senegal materiali e sapienza sartoriale.”La moda unisce” (è questo il nome della ...

