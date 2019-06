La ministra Grillo agli infermieri | ' Non dirò neanche morta che i vaccini fanno male'

Sanità - abbattere le liste d’attesa è possibile. Lettera aperta alla ministra Giulia Grillo : Egregia signora ministra, come Le è noto il disagio maggiormente lamentato dai cittadini utenti del Servizio Sanitario Nazionale è dato dai lunghissimi tempi di attesa per ottenere visite specialistiche o esami diagnostici. Questa situazione, pur con qualche differenza, coinvolge molte regioni. Purtroppo in Regione Lombardia la situazione peggiora sempre più sia per la mancata sostituzione del personale medico andato in pensione, sia per manovre ...

“Basta sperimentazione sui macachi”. La decisione della ministra Grillo. Tramite il ministero della Salute ha chiesto di istituire un gruppo di lavoro per superare la sperimentazione animale : La ong animalista Lav (Lega anti vivisezione) loda la decisione della ministra della Salute, Giulia Grillo (M5S), di istituire un gruppo di lavoro per superare la sperimentazione animale, e le chiede di bloccare una sperimentazione sui macachi delle Università di Torino e Parma che (secondo la ong) renderà ciechi gli animali. “L’esempio dei test dei cosmetici, per i quali a livello europeo da alcuni anni è vietato il ricorso agli ...

La ministra Giulia Grillo minaccia : “Se ci saranno nuovi tagli alla sanità mi dimetto” : La ministra della Salute, Giulia Grillo, si dice pronta a dimettersi nel caso in cui ci siano nuovi tagli alla sanità: "Io non parteciperò all’ennesima mannaia sulla sanità pubblica". Rispondendo a chi le chiede se sarebbe anche pronta a dimettersi, Grillo aggiunge: "Sicuramente sì. Questo lo posso dire con certezza".Continua a leggere

Sanità - ministra Grillo : “In caso di nuovi tagli mi dimetto. Clausola che vincola i fondi alla crescita? Messa dal Mef” : La Clausola di salvaguardia inserita nel Patto per la salute che subordina l’aumento del Fondo sanitario nel 2020 e 2021 al “conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e variazioni del quadro macroeconomico” diventa un caso politico interno al governo gialloverde. Giulia Grillo, ministra della Salute, ha infatti minacciato dimissioni in caso di nuovi tagli definendo quella Clausola “inaccettabile” e ...

Matteo Dall’Osso parla in aula bendato : “ministra Grillo - non tagli i fondi alla fisioterapia” : Il deputato di Forza Italia, Matteo Dall'Osso, malato di sclerosi multipla dall'età di 19 anni, è intervenuto alla Camera con una benda sugli occhi in quanto la malattia gli rende insopportabile la luce. Rivolgendosi alla ministra della Salute, Giulia Grillo, per chiederle di non tagliare i fondi destinati alla fisioterapia, Dall'Osso ha detto: "Occupatevi delle persone più deboli, non c'è cattivo peggiore di un buono che diventa cattivo".

Taranto - slittano i dati sui bimbi nati con malformazioni. Perché? La ministra Grillo li pubblichi : Il governo ha paura di quei 600 bambini nati malformati a Taranto. Ha paura delle loro famiglie. Ha paura che queste persone prendano coscienza e divengano una forza nonviolenta dirompente. Lo sa bene la ministra Grillo, lo sa bene il ministro Costa, lo sa bene anche il ministro Di Maio. Lo sanno così bene che la presentazione pubblica di quei dati è slittata dal 21 maggio al 4 luglio. Quei 600 poveri bambini sono all’interno ...

Sicilia : ministra Grillo in visita a Catania : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Il ministro della Salute Giulia Grillo oggi e domani sarà a Catania e in altri centri della Sicilia Orientale. Nel corso della sua visita sarà impegnata in una serie di appuntamenti istituzionali.

La ministra Grillo ospite di #CorriereliveLa diretta video : La ministra Cinque Stelle della Salute sarà intervistata da Tommaso Labate, in studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #corrierelive

#Corrierelive - la ministra Giulia Grillo in diretta mercoledì alle 15 : La ministra della Salute, Giulia Grillo, è l'ospite di #Corrierelive di mercoledì alle ore 15. L'espondente dei Cinque Stelle sarà intervistata da Tommaso Labate e risponderà alle domande sulle ...

Protesi seno - la ministra Grillo : "Entro maggio decideremo sul ritiro" : La titolare della saluti sui possibili collegamenti tra la morte di una donna per tumore e il dispositivo che le era stato impiantato 12 anni fa. Stasera l'inchiesta su Report, anticipata ieri su Repubblica. Presentato anche il nuovo rapporto su malattie e migranti: "Non portano...