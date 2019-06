La mia idea per cambiare l' Europa Parla Margrethe Vestager

Esame di maturità - Bussetti : buste agli orali mia idea : "Le buste per la prova degli orali agli esami di maturità sono un'idea mia": lo ha rivelato il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti a Rai Radio1, accettando di farsi "esaminare" dai conduttori di Un Giorno da Pecora attraverso le domande in una busta. "Da dove nasce l'idea delle buste alla prova orale della maturità? Da un principio fondamentale di equità. Negli anni scorsi succedeva che anche nella stessa scuola, con commissioni diverse, ...

“La Puglia mi mancava e sono tornato a casa mia per coltivare la terra. Insopportabile l’idea di stare in ufficio” : “La natura mi ha insegnato due cose: la prima è che siamo insignificanti rispetto a lei e troppo piccoli per pensare di poter decidere qualcosa; la seconda è la pazienza. Con la terra bisogna imparare ad aspettare, a rispettare le stagioni, il tempo”. Anche se la saggezza con cui parla è quella di una persona anziana, Michele Cappellari ha soltanto 26 anni. Nato e cresciuto a Tuturano, un piccolo paese in provincia di Brindisi, dopo gli ...

La Sai l’Ultima? - torna il programma condotto da Ezio Greggio. Al suo fianco - la sua fidanzata. Lui : “Non è stata una mia idea” : Televisione Pamela Prati a Chi l’ha Visto? per parlare di “truffe online”. Stefano Coletta, direttore di rete, al Fatto.it: “Non prende soldi” di Giuseppe Candela La sapete l’ultima? Su Canale 5 sta per tornare il programma di barzellette più famoso della tv. Sarà Ezio Greggio a ricoprire il ruolo di ...

Progetto ideazione - Acea premia gli studenti vincitori : Sono un istituto della Campania, uno della Toscana e uno dell'Umbria ad aver ideato i migliori progetti di miglioramento dell'efficienza energetica

Napoli - De Laurentiis ha le idee chiare : “Champions ed Europa League vanno abolite - vi dico la mia idea” : Il presidente del Napoli ha espresso il proprio parere sulla stagione degli azzurri, soffermandosi poi anche sulle attuali competizioni europee che sarebbero da abolire L’attuale format delle Coppe europee continua a non andare giù ad Aurelio De Laurentiis, che prosegue la sua campagna per abolire Champions ed Europa League. AFP/LaPresse Il numero uno del Napoli è stato intervistato dal Corriere della Sera, proponendo la propria idea ...

Superlega Europea - De Laurentiis : “Vi svelo la mia idea - la European Cup - con quattro gironi da 20 squadre” : Vittoria in extremis e con polemiche per il Napoli, che si aggiudica il posticipo domenicale della 35^ giornata contro il Cagliari e consolida la seconda posizione. Il giorno dopo la gara, le parole del presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis in un’intervista al Corriere della Sera. Ecco cosa ha detto. Napoli, Insigne: “Rinnovo? Aspetto il presidente” “Sono soddisfatto del lavoro di Ancelotti. Con Ronaldo la Juventus ...

Trasversale delle Serre - il sindaco di Satriano difende la "sua" variante : "La mia idea costerà 40 milioni in meno" : E, inoltre, che la soluzione da lui proposta "è stata successivamente condivisa dai tecnici dell'Anas e, solo in un secondo momento, dalla politica". Insomma "chi oggi la propone come propria, non ...