ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) La madre arriva sul pianerottolo col figlio per mano. Poi, però, siale si perde per pochissimo secondi ilche viene attratto dalla tromba delle. Quando lei se ne accorge, il figlio sta già perre. Così si butta a terra e lo afferra al volo per un piede. Le immagini di questo salvataggio da brividi sono state registratetelecamere di videosorveglianza di un palazzo di Medellin, in Colombia. Video Youtube/James Jameson L'articolo Laè al, sie il: lei sie il salvataggio è da brividi proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : La mamma distratta riacciuffa il figlio in modo miracoloso - Cascavel47 : La mamma è al telefono, si distrae e il bambino cade dalle scale: lei si lancia e il salvataggio è da brividi… - Noovyis : Un nuovo post (La mamma è al telefono, si distrae e il bambino cade dalle scale: lei si lancia e il salvataggio è d… -