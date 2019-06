La fotocamera di HONOR 20 Pro apprezzata da DxOMark in attesa del lancio globale

HONOR 9X potrebbe arrivare sul mercato con fotocamera pop-up e Kirin 720 : HONOR 9X stando ad un nuovo leak, potrebbe essere dotato di fotocamera anteriore con meccanismo pop-up e SoC proprietario Kirin 720. L'articolo HONOR 9X potrebbe arrivare sul mercato con fotocamera pop-up e Kirin 720 proviene da TuttoAndroid.

Spostare la fotocamera sotto al display non è così facile : per HONOR la tecnologia non è matura : È ancora presto per vedere uno smartphone HONOR con fotocamera integrata sotto al display: la tecnologia non è ancora matura secondo Zhao Ming, presidente della casa cinese.

Ottimi segnali per Honor 9 sulla questione fotocamera guasta oggi 28 maggio : Ci sono alcune indicazioni interessanti che sto raccogliendo in questi giorni per quanto riguarda uno smartphone come il cosiddetto Honor 9. Al dì là delle questioni inerenti il rilascio dell'aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9, probabilmente in fase di revisione e in attesa di una release tanto stabile, quanto definitiva, bisogna concentrarsi anche su altre tematiche. Ad esempio, uno dei problemi più diffusi per lo smartphone lanciato sul ...

HONOR 20 e la quadrupla fotocamera posteriore mostrati nei render stampa ufficiali : Mancano pochi giorni alla presentazione di HONOR 20 e HONOR 20 Pro, e vi mostriamo i render stampa ufficiali del più piccolo dei due.

Catturerà meraviglie l’Honor 20? Nuovo video teaser per promuovere la fotocamera : Bisogna ribadirlo: per l'imminente Honor 20 e Honor 20 Pro si punta moltissimo sull'esperienza con la fotocamera. Lo avevo già messo in evidenza in uno specifico approfondimento di tre giorni fa, è il caso di ripeterlo anche oggi, a seguito della pubblicazione di un Nuovo video teaser da parte del produttore relativo ai nuovi top di gamma. La clip è presente al termine di questo articolo ed è stata pubblicata ufficialmente solo qualche ora ...

Nuovi render promozionali di HONOR 20 Pro puntano il dito verso una fotocamera frontale a scomparsa : Nuove immagini promozionali di HONOR 20 Pro ci mostrano un dispositivo con una superficie pulita e fotocamera frontale a scomparsa.

Honor 20 Lite : un nuovo smartphone con tripla fotocamera posteriore a 299 euro : Arriverà in Italia a partire dal 7 maggio il nuovo cellulare Honor con notch a goccia e display da 6,21 pollici

Un nuovo render conferma la quadrupla fotocamera di HONOR 20 Pro : Un nuovo render, che mostra una versione bianca e rosa, conferma la presenza di una quadrupla fotocamera posteriore su HONOR 20 Pro.

Due nuovi Honor nell’olimpo dell’aggiornamento EMUI 9.1 : i miglioramenti per fotocamera e non solo : Un gran da fare introno all'aggiornamento EMUI 9.1 va fatto registrare in questi giorni: anche per il brand Honor e non solo per quello Huawei. Sono sempre di più i dispositivi che, in queste ore stanno ricevendo appunto la prima beta della nuova interfaccia software e ora all'appello si aggiungono due nuovi smartphone di certo non di poco conto e abbastanza diffusi non solo in Cina e anche dalle nostre parti. Il riferimento è all'Honor V20 e ...