La Festa del Villaggio Jungi a Scicli

Ferrara - il sindaco leghista Fabbri alla Festa dell’Arcigay : “Sono per la famiglia tradizionale - ma non impongo mie idee” : Quest’anno a Ferrara, al Ripagrande Pride, la tradizionale festa di strada delle associazioni Lgbti, che si terrà il 28 giugno, ci sarà un ospite inaspettato, invitato dall’Arcigay. A portare il suo saluto all’iniziativa, infatti, sarà il neoeletto sindaco del capoluogo estense, Alan Fabbri, uomo di punta di Matteo Salvini. e appena eletto alla guida della città dopo 70 di amministrazioni di sinistra. La Lega, da tempo è su ...

Festa del Vino e Orsara in Fiore nel fine settimana sui Monti Dauni : Rossi, bianchi, rosati e prosecchi per gustare meglio le carni, i formaggi, il pancotto, il “cacio impiccato” e tante altre

Parco Valentino - Grande Festa dell'auto a Torino - VIDEO : Cinque giorni intensi, dedicati alla passione per i motori. partita la quinta edizione del Parco Valentino, il salone dell'auto diffuso, al quale sono attesi questanno 600 mila visitatori. Fino a domenica 23 giugno Torino torna protagonista con gli stand all'interno del Valentino, nei quali non mancano numerose anteprime nazionali, e con tante iniziative, statiche e dinamiche, nei luoghi più importanti della città (qui il calendario). Un ...

A Hong Kong migliaia di persone stanno maniFestando per ottenere la definitiva cancellazione dell’emendamento sull’estradizione : migliaia di persone stanno bloccando una strada di Hong Kong vicino ai palazzi governativi per protestare nuovamente contro il criticatissimo emendamento alla legge sull’estradizione: sabato scorso il governo della città autonoma cinese aveva sospeso la discussione sulla legge, ma i

Troppe polemiche su Gay Pride - Balivo non sarà madrina della maniFestazione : "La "madrina" di un Pride deve essere un fattore unificante" e "poiche' il Pride deve essere un momento di unita' e uno spazio in cui tutti e tutte con le proprie differenze possano riconoscersi, abbiamo preso la decisione in accordo con Caterina Balivo di fare un passo indietro": cosi' gli organizzatori del Milano Pride hanno annunciato su Facebook che non sara' piu' Caterina Balivo la madrina della manifestazione. In molti sui social hanno ...

Roma - 'Festa della Musica' : venerdì 21 giugno si festeggia l'estate cantando e ballando : Domani, 21 giugno, si celebra il solstizio d’estate. E alla 34esima edizione europea, a Roma per il terzo anno consecutivo si festeggia l’arrivo dell’estate con la ‘Festa della Musica’. Chiunque potrà esibirsi e dovunque e la Città Eterna, dal centro alla periferia, in luoghi chiusi e all'aperto risuonerà di mille note, rispettando una tradizione tutta francese....Continua a leggere

Le "madri del sabato" non potranno più maniFestare a Istanbul. Dei loro figli non si sa nulla da decenni : Negli anni 80 e 90 centinaia di attivisti di sinistra e curdi sono spariti per sempre dopo essere stati arrestati dalla polizia turca. Per ben 23 anni, le “madri del sabato” hanno manifestato ogni settimana a Istanbul per chiedere allo stato di fare luce sulle scomparse dei loro figli o familiari.Nell’agosto 2018 il regime di Erdogan ha deciso di vietare queste manifestazioni una volta per tutte.“Istanbul vieta la ...

Roma. Festa Europea della Musica : si esibirà il cantautore calabrese Michelangelo Giordano : In occasione della Festa Europea della Musica, il cantautore calabrese Michelangelo Giordano arricchirà il vastissimo calendario di eventi della capitale

Milano Pride 2019 : il percorso e il programma della maniFestazione : Era il giugno del 1969. Tra le mura dello Stonewall Inn di New York prendeva ufficialmente vita il primo movimento ufficiale di liberazione Lgbt+, che dopo decenni di clandestinità e di continui soprusi da parte delle amministrazioni locali e delle forze dell'ordine trovava finalmente la forza, il coraggio e l'unione necessaria per alzare la testa. Ne nacque un grido di orgoglio che sembra voler scandire le parole «Noi ci siamo, noi siamo così e ...

A Zurigo tra il 5 e il 7 luglio la Festa delle feste - lo Züri Fäscht : Dal 5 al 7 luglio prossimi, due milioni di persone invaderanno in modo pacifico e festoso le strade lungo la Limmat e attorno al lago di Zurigo per lo Züri Fäscht – la festa della città di Zurigo. Ogni tre anni, dal 1951, la popolazione di Zurigo e migliaia di visitatori provenienti dalla Svizzera e da tutto il mondo si danno appuntamento in città, durante il primo week-end di luglio, per la “festa popolare più grande della Svizzera”. Ad ...

Ragusa si prepara al Triduo della Festa di San Giovanni : Da giovedì a Ragusa iniziano le celebrazioni del Triduo di preparazione alla solennità della Natività di San Giovanni Battista. Dalle ore 9.00

