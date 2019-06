La Casa de Papel 3 | dal 19 luglio su Netflix | nuovo personaggio ' Palermo'

Blastingnews

(Di domenica 23 giugno 2019) Qualche giorno fa, la nota piattaforma di streaming onlineha creato un'innovativa e particolare promozione pubblicitaria riguardante la tanto attesa terza stagione de Ladi Carta, dal titolo originale 'Lade', nella quale ha fatto apparire in diverse città italiane, come Roma,, Milano, Torino e Napoli, una teca con un manichino con una tuta rossa e la maschera di Salvador Dalì. La simpatica trovata pubblicitaria è stata parecchio apprezzata dai milioni di fan della serie televisiva spagnola, ma soprattutto il video ha rivelato un indizio sul nome di uno dei nuovi membri della banda del 'Professore'. Negli ultimi giorniha finalmente confermato che sarà il capoluogo siciliano a dare il nome aldella famosa banda, che si chiamerà appunto ''. La nuova stagione verrà distribuita da, a partire dal 19 ...

blvckdam0n : Élite esce a settembre, Baby e la Casa de Papel a luglio, Thirteen non si sa quando e Lucifer è in fase di scrittur… - lukeappreciated : CHE DOMANDA DIFFICILE : las chicas del cable peaky blinders THE SOCIETY MI È PIACIUTA STRAAAA casa de papel bho t… -