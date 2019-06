Karate | Serie A Montreal 2019 | Michele Martina combatterà per l’oro | Simone Marino

Karate - Serie A Montreal 2019 : i convocati dell’Italia per la trasferta in Canada. Domenica le finali : La Serie A di Karate vede la terza tappa al via a Montreal, in Canada: tanti punti in palio nella manifestazione che vede al via 800 atleti da 80 Paesi. Per gli azzurri si tratta anche di un test immediatamente prima degli European Games, che vedranno le gare di judo nella prossima settimana. Assenti tra gli azzurri Luigi Busà e Sara Cardin, quest’ultima vittima di un piccolo infortunio alla caviglia. Di seguito l’elenco completo dei ...

Karate - Serie A Montreal 2019 : azzurri in cerca di riscatto dopo la delusione in Premier League : Domani inizierà a Montreal (Canada) la terza tappa stagionale della Serie A di Karate. In gara vedremo quasi 800 atleti provenienti da 79 paesi, per un evento che sarà anche in questo caso fitto di combattimenti. Gli azzurri cercheranno di riscattare la delusione dell’ultima tappa della Premier League a Shanghai, chiusa senza podi. Si è così interrotta una striscia di risultati positivi nel massimo circuito che durava dal 2017 e sarà quindi ...

Karate - Serie A Istanbul 2019 : Luigi Busà ancora ai vertici - rientro positivo per Sara Cardin : Nel fine settimana si è svolta a Istanbul la seconda tappa stagionale della Serie A di Karate. Sui tatami turchi si sono sfidati oltre 1800 atleti provenienti dal tutto il mondo. Una competizione quindi particolarmente impegnativa per l’elevato numero di incontri da superare per raggiungere la finale. L’Italia chiude con un podio invidiale e due a squadre, un bottino non particolarmente ricco, ma le prestazioni complessive sono state comunque ...

Karate - Serie A Istanbul 2019 : secondo posto di Luigi Busà nei -75 kg! Due formazioni italiane sul podio nel kata a squadre : Luigi Busà centra un ottimo secondo posto nei -75 kg a Istanbul (Turchia), dove si è chiusa oggi la seconda tappa stagionale della Serie A di Karate. Il capitano azzurro, dopo una prova sotto le aspettative a Rabat, è tornato subito tra i migliori, realizzando un grande torneo e conquistando così altri punti preziosi per il ranking olimpico che qualifica a Tokyo 2020. Il campione europeo in carica ha dominato la propria pool, battendo in ...

Karate - seconda giornata Serie A Istanbul 2019 : Italia a caccia di medaglie nel kata - male nel kumite : La seconda giornata della tappa di Istanbul (Turchia) della Serie A di Karate 2019 non ha regalato troppe soddisfazioni ai colori Italiani tranne che nel kata. Una squadra maschile combatterà per l’oro e una per il bronzo, mentre tra le donne Viviana Bottaro e Carola Casale saranno in scena per le finali che assegnano la medaglia del metallo meno pregiato. Per quanto riguarda il kumite, maschile e femminile, i nostri atleti hanno raccolto ...