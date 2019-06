Juventus | Bentancur rinnova fino al 2024

Juventus - ufficiale : Bentancur rinnova fino al 2024 : Continua il rapporto tra la Juventus ed il centrocampista Bentancur. Da due anni è uno dei giocatori che hanno l’onore di detenere le chiavi del centrocampo bianconero. Il che, se si guarda la sua carta d’identità, che alla voce età recita 21 anni (ne compirà 22 fra pochi giorni), la dice lunga sulla sua maturità, il suo talento e le sue doti naturali di leadership. Stiamo parlando di Rodrigo Bentancur, che ha appena prolungato il suo ...

Calciomercato Juventus : per Rugani - Kean e Bentancur è tempo di rinnovo (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus si muove sul fronte rinnovi. La dirigenza bianconera negli ultimi giorni avrebbe trovato l’intesa con tre dei suoi giocatori più talentuosi. Il primo è Daniele Rugani, pupillo di Sarri, il secondo è Rodrigo Bentancur mentre il terzo è Moise Kean, il giovane attaccante che spera di poter giocare di più per far esplodere tutto il suo talento. Le trattative sono ormai quasi giunte in porto e curiosamente tutti stanno ...

Sky : ci sarebbe l'accordo tra la Juventus e Chiesa - Bentancur verso il rinnovo : In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore della Juventus, Fabio Paratici si sta muovendo anche su altri fronti. Il primo è blindare i gioielli che già ha in rosa. Uno di questi è senza ombra di dubbio Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano - riferisce tra gli altri Sky Sport - sarebbe ad un passo dal rinnovo fino al 2024 con la Juventus. Il prossimo anno, sempre secondo gli esperti di mercato dell'emittente satellitare, Rodrigo Bentancur ...

Juventus - accordo con Bentancur per il rinnovo : l’uruguaiano pronto a firmare fino al 2024 : Il club bianconero e il centrocampista sudamericano hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto Rodrigo Bentancur è pronto a rinnovare il proprio contratto con la Juventus, al termine di una stagione comunque positiva per lui. Il centrocampista uruguaiano ha accettato l’offerta del presidente Agnelli, ovvero un prolungamento fino al giugno 2024 con adeguamento dell’ingaggio. Il classe ’97 dovrebbe percepire un ...

Convocati Juventus - sorpresa Kean : tornano Dybala e Bentancur : Convocati Juventus – I bianconeri saranno di scena domani sera allo Stadio Olimpico per un match che ha importanza solo per i giallorossi, ancora in corsa per un posto in Champions. Buone notizie da Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, che come evidenzia il sito ufficiale Juventus.com “hanno lavorato parzialmente in gruppo”. In vista di Roma-Juve dovrebbero essere Convocati […] More

Barrenechea Juventus - vicino l’arrivo del “nuovo Bentancur” : i dettagli : Barrenechea Juventus – Barrenechea alla Juventus, questa sembra essere l’indiscrezione che arriva direttamente dall’Argentina. La Juventus si muove sul mercato per la prossima stagione e non solo, infatti si pensa anche al futuro e si cercano profili che potrebbero entrare in rosa già da luglio e che possono, in prospettiva, restare all’interno di una rosa […] More

Serie A Juventus - Dybala e Bentancur in parte con il gruppo : TORINO - I bianconeri sono tornati a lavorare alla Continassa dopo i quattro giorni di riposo post derby concessi da Allegri . In vista del prossimo impegno in casa della Roma , in programma domenica ...

Juventus - Chiellini convocato per l’Inter - out Bentancur : L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 20 giocatori per il match di domani sera contro l’Inter a San Siro. Non c’è Bentancur, presente, invece, Chiellini. Questo l’elenco completo dei convocati. CONVOCATI JUVE: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Del Favero. Difensori: De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola. Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, ...

Convocati Inter-Juventus : out Bentancur - riecco Chiellini : Convocati JUVENTUS- Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei Convocati in vista del match di domani sera a San Siro contro l’Inter. Chiellini farà ritorno tra i disponibili e partirà titolare al fianco di Bonucci. Bandiera bianca per Bentancur, il quale non sarà disponibile per la sfida di San Siro. Out anche Dybala, Douglas Costa […] More

Juventus - Bentancur : “Concentrati per riportare la Champions in Italia” : Bentancur – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato della vittoria dello scudetto con la squadra bianconera: “È stato incredibile vincere il secondo scudetto con la Juventus. È l’obiettivo di ogni giocatore in un club importante come il nostro. Sono molto contento e me lo godo insieme alla famiglia […] L'articolo Juventus, Bentancur: “Concentrati per ...

Bentancur : «Voglio restare alla Juventus. Grazie Allegri!» : ' Mi sono confrontato con Allegri sul mio rendimento - dice il centrocampista a Sky Sport - non ero abituato a giocare così tanto e, soprattutto, a fare tante partite ravvicinate '. Ancora ...

Juventus - Bentancur : «Mi sono confrontato con Allegri : resto qui» : ' Mi sono confrontato con Allegri sul mio rendimento - dice il centrocampista a Sky Sport - non ero abituato a giocare così tanto e, soprattutto, a fare tante partite ravvicinate '. Ancora ...