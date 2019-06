Judo | Europei 2019 | programma | orari e tv di oggi sabato 22 giugno Tutti gli italiani

Judo - Europei 2019 : i favoriti gara per gara. Presenti tutte le stelle del panorama continentale - Francia e Georgia sognano in grande : Ormai è tutto pronto a Minsk per l’inizio dei Campionati Europei 2019 di Judo, valevoli anche per gli European Games. La rassegna continentale vedrà 400 atleti provenienti da 49 Nazioni sfidarsi per le medaglie e per accumulare punti fondamentali nel ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Andiamo ad analizzare di seguito i favoriti della vigilia per tutte le 14 categorie di peso in programma. -48 kg femminili La ...

Judo - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Basile - Giuffrida e Lombardo le punte - Bellandi - Gwend e Parlati in seconda fila : Il conto alla rovescia per l’apertura degli European Games di Minsk 2019 sta per esaurirsi, con alcuni sport come il Judo che andranno in scena fin dai primi giorni per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. 400 atleti provenienti da 49 Paesi si daranno battaglia in Bielorussia dal 22 al 25 giugno per una rassegna continentale che mette in palio 700 punti (in caso di vittoria) fondamentali per il ranking di qualificazione a ...