Judo | Europei 2019 | Odette Giuffrida | sconfitta amara nella finale per il bronzo dei -52

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Matteo Medves in finale per l’oro contro l’ucraino Zantaraia. Sfuma la medaglia per Giuffrida : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.27 La vice-campionessa olimpica ha disputato un incontro molto propositivo specialmente a cavallo tra la fine dei quattro minuti regolamentari e l’inizio del Golden Score, ma è stata punito oltre i propri demeriti da una gestione dell’incontro molto discutibile da parte degli arbitri. 17.25 Waza-ari di Buchard molto discutibile assegnato dagli arbitri, Sfuma la medaglia per ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Matteo Medves in finale per l’oro contro l’ucraino Zantaraia. Odette Giuffrida si giocherà il bronzo contro la britannica Giles : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 Uomini, -66 kg. finale per l’oro: Matteo Medves (Italia) – Georgii Zantaraia (Ucr). finale per il bronzo: Margvelashivili (Geo) – Niniashivili (Geo). finale per il bronzo da ripescaggio: Pietrikov (Cze) – Vieru (Mda). 14.47 Donne, -52 kg. finale per l’oro: Kelmendi (Kos) – Kuziutina (Rus). finale per il bronzo: Buchard (Fra) – Perenc (Pol). ...

Judo - Europei 2019 : Matteo Medves esaltante - è in finale nei -66 kg! Odette Giuffrida per il bronzo : Minsk si colora decisamente d’azzurro in questi minuti. Un tatami dolce quello degli Europei 2019 di Judo, con protagonisti i nostri portacolori. Partiamo dai 66 kg maschili e da uno strepitoso Matteo Medves. Il classe ’94, nativo di Monfalcone, dopo aver sconfitto nei quarti l’irlandese Nathon Burns, si è concesso il lusso di battere nientepopodimeno che il n.1 del ranking mondiale di questa categoria, tra i favoriti per il ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Matteo Medves è in finale per l’oro! Odette Giuffrida si giocherà il bronzo nella finale del torneo di ripescaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Odette Giuffrida INTANTO SI RISCATTA! La capitolina sfodera tutta la sua classe e con un perentorio ippon batte l’azera Mammadaliyeva ottenendo così la possibilità di giocarsi il bronzo nella finale del torneo di ripescaggio. 14.20 L’azzurro nella finalissima se la vedrà contro l’ucraino Zantaraia, che nella seconda semifinale ha superato Niniashivili; l’altro ...

Judo - Europei 2019 : Matteo Medves vola in semifinale! Lo attende il forte Margvelashvili : Matteo Medves continua la propria corsa per le posizioni che contano negli Europei 2019 di Judo a Minsk (Bielorussia). Sul tatami continentale, nella categoria dei 66 kg maschili, il nostro portacolori, tra i migliori della spedizione italiana ricordando quanto seppe nella rassegna europea a Tel Aviv (argento) nel 2018, si è espresso su livelli molto alti contro una delle sorprese odierne, ovvero l’irlandese Nathon Burns. Dopo un avvio ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Matteo Medves accede alle semifinali! Odette Giuffrida si gioca una medaglia ai ripescaggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.47 Medves VINCE E VA IN SEMIFINALE! STRAORDINARIO L’AZZURRO 13.46 Medves SFODERA UN WAZA-ARI E POI UN IPPON! 13.42 Shido infilitto anche a Burns. Attualmente 2-1 il computo delle penalità per passività. 13.40 Comminati due Shido all’azzurro che rischia di concedere un punto al rivale. 13.36 Matteo Medves è sul tatami contro il suo avversario Burns. Via, si comincia! 13.30 Punto ...

Judo - Europei 2019 : Odette Giuffrida sconfitta ai quarti di finale da Natalia Kuziutina. L’azzurra andrà ai ripescaggi : Si conclude ai quarti di finale il percorso di Odette Giuffrida negli Europei 2019 a Minsk (Bielorussia). La nostra portacolori, protagonista di un combattimento molto intenso negli ottavi contro la rumena Andreea Chitu, doveva vedersela contro la forte russa Natalia Kuziutina, quattro volte campionessa continentale, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e tra le grandi favorite di questa rassegna. Una sfida molto tirata, decisa però ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Odette Giuffrida ai ripescaggi. Si attende Matteo Medves. Eliminate Giorda e Milani e Manuel Lombardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.16 Al termine di una battaglia tirata, Odette Giuffrida deve dire addio ai sogni di gloria. Per l’atleta italiana ci sarà comunque la possibilità di giocarsi il bronzo nel torneo di ripescaggio 13.10 Odette Giuffrida è già sul tatami, contro la russa Kuziutina. Il suo inizio di match non è stato dei migliori, è sotto 1-0. 13.07 Matteo Medves se la vedrà ai quarti di finale contro ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Odette Giuffrida e Matteo Medves vanno ai quarti di finale! Eliminate Giorda e Milani e Manuel Lombardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.07 Matteo Medves se la vedrà ai quarti di finale contro l’irlandese Burns, che nel frattempo si è sbarazzato del belga Van Gansbeke 13.01 Non riesce nella medesima impresa Manuel Lombardo che deve cedere il passo al padrone di casa, il bielorusso Shershan; il quale si aggiudica il match con un ippon vincente. 12.57 MEEEDVES C’E! Il portacolori italiano supera il turno battendo ...

Judo - Europei 2019 : Francesca Milani perde con la russa Dolgova ed è eliminata agli ottavi di finale dei 48 kg : Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Francesca Milani nei -48 kg ai Campionati Europei 2019 di Judo, in corso di svolgimento fino a lunedì 25 giugno nella capitale bielorussa di Minsk. L’azzurra, capace di superare la turca Senturk al primo turno, non è riuscita nell’impresa di sconfiggere la russa Irina Dolgova, terza testa di serie del tabellone e candidata alla vittoria finale del torneo. La contesa si apre subito ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Odette Giuffrida va ai quarti di finale! Eliminate Giorda e Milani. Speranze riposte in Medves e Lombardo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.36 Due Waza-ari della Dolgova estromettono Francesca Milani dalla lotta verso le medaglie. Più caparbia la russa, che passa il turno. 12.30 Arriva il momento di Francesca Milani: lotterà contro la russa Irina Dolgova per un posto nei quarti di finale della -48 kg. 12.26 i successi del tedesco Plafky e del francese Mkheidze chiudono il quadro dei qualificati ai quarti di finale della ...

Judo - Europei 2019 : Odette Giuffrida batte Chitu al Golden Score e va ai quarti! Out Francesca Giorda nei 48 kg : Continua il percorso di Odette Giuffrida a Minsk nel tabellone dei 52 kg ai Campionati Europei 2019 di Judo, con la romana che si è resa protagonista di una soffertissima vittoria agli ottavi di finale contro l’insidiosa rumena Andreea Chitu. Stop all’esordio invece per Francesca Giorda, eliminata agli ottavi di finale dalla francese Melanie Clement nei 48 kg. Combattimento molto equilibrato e intenso quello tra Giuffrida e Chitu, ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Odette Giuffrida va ai quarti di finale! Pronte sul tatami Francesca Giorda e Francesca Milani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14 Odette Giuffrida SOFFRE MA SUPERA IL TURNO! L’argento olimpico di Rio 2016 batte al golden score la rivale accedendo ai quarti di finale. Fatale alla romena Chitu lo Shido inflittole dall’arbitro. 12.11 E’ il momento di Odette Giuffrida, che se la vedrà contro la romena Chitu. 12.08 Per la categoria -60 kg, al momento ci sono sul tatami il russo Oguzov contro il tedesco ...

Judo - Europei 2019 : Manuel Lombardo e Matteo Medves superano il primo turno e vanno ai sedicesimi nei 66 kg : Buona la prima per Matteo Medves e Manuel Lombardo, impegnati nel primo turno dei 66 kg maschili ai Campionati Europei 2019 di Judo in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). I due azzurri hanno superato agevolmente il primo ostacolo del proprio percorso nel tabellone e si sono qualificati per i sedicesimi di finale della manifestazione con una prestazione molto convincente. Medves si è sbarazzato del modesto ungherese Zsolt Gorjanacz dopo ...