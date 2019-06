Judo | Europei 2019 | Odette Giuffrida esordisce alla grande Sconfitta la portoghese

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) Primo giorno di gare nei Campionatidi, in quel di Minsk (Bielorussia), e l’Italia schiera subito uno dei grossi calibri per conquistare le medaglie. Stiamo parlando di(categoria -52 kg), che ha fatto il suo esordio sul tatami bielorusso contro laMariana Esteves. Un incontroportata per la romana, classe 1994 ed argento olimpico a Rio 2016. L’azzurra, che sta attraversando un ottimo periodo di forma, avendo ottenuto due terzi posti nei Grand Slam di Parigi e di Düsseldorf e un primo nel Grand Prix di Tbilisi, ha iniziatosconfiggendo la lusitana dopo appena 40″ con un ippon (tre shido).ha approcciato in maniera aggressiva al confronto e non a caso la rivale è stata subito sanzionata per passività, venendo poi punita ddeterminazione della nostra portacolori. L’azzurra, dunque, ...

