Judo | Europei 2019 | Martina Lo Giudice sconfitta all’esordio da Filzmoser nei 57 kg

(Di sabato 22 giugno 2019) Continua il periodo nero diLo, eliminata al primo turno dei Campionatidinella categoria -57 kg. La 28enne azzurra è uscitadall’incontro d’esordio della rassegna continentale di Minsk (Bielorussia) contro la veterana austriaca Sabrinaed è dunque estromessa definitivamente dalla lotta per le medaglie. Dopo una prima fase di studio in cui l’equilibrio ha regnato sovrano,ha iniziato a salire in cattedra mettendo in difficoltà laka italiana grazie alle sue lunghe leve ed è passata in vantaggio nel conto delle sanzioni per uno shido di passività comminato a Lodopo 1’40” di incontro. La nostra portacolori ha provato a far valere successivamente la propria tecnica ma si è fatta sorprendere da un contrattacco efficace dell’austriaca considerato inizialmente waza-ari ed in ...

