Judo | Europei 2019 | Manuel Lombardo e Matteo Medves superano il primo turno e vanno ai

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : buona la prima per Odette Giuffrida e Francesca Milani! Sconfitta per Martina Lo Giudice - vittorie per ippon per Lombardo e Medves!!! : 11.38 IPPPOOOOONNNNNN!!!!!! Dopo 2'44" l'azzurro sorprende il tedesco e lo batte per ippon: due azzurri agli ottavi! 11.35 Uno shido per Seidl contro Lombardo. 11.34 Matteo Medves vince per ippon dopo 1'40"!!! 11.33 In contemporanea Manuel Lombardo sfida il tedesco Sebastian Seidl. 11.32 Tocca a Matteo Medves, che sfida il magiaro Zsolt Gorjanacz.

Judo - Europei 2019 : Martina Lo Giudice sconfitta all’esordio da Filzmoser nei 57 kg : Continua il periodo nero di Martina Lo Giudice, eliminata al primo turno dei Campionati Europei 2019 di Judo nella categoria -57 kg. La 28enne azzurra è uscita sconfitta dall’incontro d’esordio della rassegna continentale di Minsk (Bielorussia) contro la veterana austriaca Sabrina Filzmoser ed è dunque estromessa definitivamente dalla lotta per le medaglie. Dopo una prima fase di studio in cui l’equilibrio ha regnato sovrano, ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : buona la prima per Odette Giuffrida e Francesca Milani! Sconfitta per Martina Lo Giudice - cresce l'attesa per Lombardo e Medves : 11.02 In 1'39" la turca ccumula tre shido e dunque la nostra Francesca Milani vince ed avanza agli ottavi! 11.00 Tocca a Francesca Milani nei -48 kg femminili. Sfida ai sedicesimi con la turca Senturk Gulkader. 10.55 Nei-48 kg femminili l'azera Aisha Gurbanli batte per ippon al golden score la romena Alexandra Pop.

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : buona la prima per Odette Giuffrida! Sconfitta per Martina Lo Giudice - cresce l'attesa per Lombardo e Medves : 10.49 L'austriaca vice il combattimento per ippon dopo 2'29". 10.48 L'azzurra riceve uno shido. Mancano 2'41" a fine combattimento ed il punteggio non si sblocca. 10.46 Nella categoria -57kg femminili tocca a Martina Lo Giudice, che affronta l'austriaca Sabrina Filzmoser nei sedicesimi. 10.44 Dopo 8 minuti di golden score nella categoria 57 kg

Judo - Europei 2019 : Odette Giuffrida esordisce alla grande. Sconfitta la portoghese Esteves : Primo giorno di gare nei Campionati Europei 2019 di Judo, in quel di Minsk (Bielorussia), e l’Italia schiera subito uno dei grossi calibri per conquistare le medaglie. Stiamo parlando di Odette Giuffrida (categoria -52 kg), che ha fatto il suo esordio sul tatami bielorusso contro la portoghese Mariana Esteves. Un incontro alla portata per la romana, classe 1994 ed argento olimpico a Rio 2016. L’azzurra, che sta attraversando un ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : buona la prima per Odette Giuffrida! Grande attesa per Lombardo e Medves nei 66 kg : 10.06 Odette Giuffrida vince e va al secondo turno!!! La vice-campionessa olimpica in carica si è imposta per ippon (tre shido all'avversaria) sulla portoghese Esteves ed ora aspetta una tra Chitu e Korkmaz agli ottavi di finale. 10.05 Seconda sanzione per la portoghese Esteves, si mette bene il primo turno dell'azzurra Odette Giuffrida nei 52 kg. 10.03 Comincia l'Europeo di

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : l'Italia punta su Odette Giuffrida e Manuel Lombardo nella prima giornata : Programma odierno – I convocati italiani ai raggi X – I favoriti dell'Europeo per ogni categoria Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2019 di Judo, valevoli anche per gli European Games di Minsk 2019. nella capitale bielorussa va in scena la prima parte di uno degli eventi più importanti della stagione, che mette in

Judo - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (sabato 22 giugno). Tutti gli italiani in gara : avversari e tabelloni : Mancano solo poche ore al via della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2019 di Judo, in programma a Minsk (Bielorussia) e valevoli anche per gli European Games. Si preannuncia una rassegna continentale altamente spettacolare e ricca di emozioni grazie ad un campo partenti di primo livello internazionale a caccia del titolo europeo e di portare a casa punti vitali per il ranking di qualificazione olimpica. L’Italia apre ...

Judo - Europei 2019 : i favoriti gara per gara. Presenti tutte le stelle del panorama continentale - Francia e Georgia sognano in grande : Ormai è tutto pronto a Minsk per l’inizio dei Campionati Europei 2019 di Judo, valevoli anche per gli European Games. La rassegna continentale vedrà 400 atleti provenienti da 49 Nazioni sfidarsi per le medaglie e per accumulare punti fondamentali nel ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Andiamo ad analizzare di seguito i favoriti della vigilia per tutte le 14 categorie di peso in programma. -48 kg femminili La ...

Judo - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Basile - Giuffrida e Lombardo le punte - Bellandi - Gwend e Parlati in seconda fila : Il conto alla rovescia per l’apertura degli European Games di Minsk 2019 sta per esaurirsi, con alcuni sport come il Judo che andranno in scena fin dai primi giorni per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. 400 atleti provenienti da 49 Paesi si daranno battaglia in Bielorussia dal 22 al 25 giugno per una rassegna continentale che mette in palio 700 punti (in caso di vittoria) fondamentali per il ranking di qualificazione a ...