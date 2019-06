Judo | Europei 2019 | Francesca Milani perde con la russa Dolgova ed è eliminata agli

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) Si fermaottavi di finale l’avventura dinei -48 kg ai Campionatidi, in corso di svolgimento fino a lunedì 25 giugno nella capitale bielodi Minsk. L’azzurra, capace di superare la turca Senturk al primo turno, non è riuscita nell’impresa di sconfiggere laIrina, terza testa di serie del tabellone e candidata alla vittoria finale del torneo. La contesa si apre subito in salita per laka tricolore, che si fa sorprendere da una proiezione dellavalevole per un waza-ari dopo 28″ di incontro.prova a reagire ma viene sanzionata poco dopo con uno shido per presa irregolare e, ad 1’30” dallo scadere dei quattro minuti regolamentari, subisce un secondo waza-ari (e dunque l’ippon) in seguito ad una fase di lotta a terra dovendo così uscire di scenaottavi e abbandonare ...

