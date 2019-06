Jada Pinkett Smith | la rivelazione di fronte alla figlia imbarazzata | “Ho fatto sesso a

Non solo Jada Pinkett Smith : quando la gelosia divora le star : gelosia da stargelosia da stargelosia da stargelosia da stargelosia da stargelosia da stargelosia da stargelosia da stargelosia da stargelosia da stargelosia da stargelosia da starLa gelosia non divora solo i comuni mortali. Anche le celeb devono farci i conti e a volte lo ammettono pubblicamente. L’ultima confessione arriva da Jada Pinkett Smith. L’attrice, sposata da ventidue anni con Will Smith, da cui ha avuto due figli, Willow, ...

Jada Pinkett Smith confessa : "Ero dipendente dalla pornografia" : 47enne attrice statunitense, dal lontano 1997 moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith è tornata a parlare delle proprie debolezze nel corso del suo podcast Red Table Talks.Jada ha spesso fatto rivelazioni coraggiose, in passato, replicando nelle ultime ore. Perché la Pinkett Smith ha confessato di aver avuto un "rapporto malsano con certi video". Video pornografici.prosegui la letturaJada Pinkett Smith confessa: "Ero dipendente dalla ...

Jada Pinkett - la moglie di Will Smith rivela : “Avevo 5 orgasmi al giorno - ero dipendente dal sesso” : “Mia nonna mi ha insegnato l’autoerotismo perché voleva farmi capire che quel piacere era per me. Non voleva che cadessi nelle mani di un uomo e, se mi dava piacere, pensare che fosse lui a darmelo. Me l’ha insegnato a nove anni!”. A rivelarlo è Jada Pinkett Smith, la moglie dell’attore americano Will Smith, che ha deciso di raccontare alcuni dettagli molto intimi del suo passato nell’ultimo episodio del suo Facebook Watch ...