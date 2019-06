Italia | parla Roberto Mancini | Il mio programma è vincere gli Europei e i

Judo - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Basile - Giuffrida e Lombardo le punte - Bellandi - Gwend e Parlati in seconda fila : Il conto alla rovescia per l’apertura degli European Games di Minsk 2019 sta per esaurirsi, con alcuni sport come il Judo che andranno in scena fin dai primi giorni per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. 400 atleti provenienti da 49 Paesi si daranno battaglia in Bielorussia dal 22 al 25 giugno per una rassegna continentale che mette in palio 700 punti (in caso di vittoria) fondamentali per il ranking di qualificazione a ...

Caduta Froome - parla il medico Italiano che lo ha operato : “ha perso 2 litri di sangue. Recupero? Ecco quanto ci vorrà” : Il corridore del Team Ineos è stato operato al gomito da un medico italiano, Giorgio Gresta, che ha parlato delle sue condizioni prima e post interventi Se Froome supererà al meglio l’incidente occorsogli nel corso del Giro del Delfinato, grande merito è del medico catanese Giorgio Gresta, che ha operato al gomito il corridore britannico subito dopo la Caduta. Lapresse Un intervento di 40 minuti, durato molto meno rispetto a quello ...

Google Hub Nest - anche in Italia è partita la sfida dei display parlanti : L'assistente digitale ha una faccia, adesso anche in Italia. Dal 12 giugno è disponibile Hub Nest, il primo smart speaker di Google con display. Questione di stile, ma non solo: ci sono nuove funzioni rispetto ai “maggiordomi digitali” senza schermo e altre – simili o identiche – che possono essere utilizzate in modo più immediato. Obiettivo: “Utile per tutti” Il design è essenziale. Il display, da 7 pollici, ha cornici abbondanti rispetto a ...

Nomine Ue - processi paralleli a Consiglio e Europarlamento. Italia (al momento) fuori da giochi : Si sono incontrati in una cena di lavoro a Bruxelles, al Palais d'Egmont, ospiti del premier belga uscente Charles Michel, i sei primi ministri designati dai tre partiti politici europei più importanti (Ppe, Socialista e Liberale) come "coordinatori" per negoziare sui candidati alle nuove Nomine ai vertici Ue (i futuri presidenti della Commissione, del Consiglio europeo e della Bce, e il nuovo Alto Rappresentante per la Politica estera e di ...

Sovranisti e populisti - la solitudine degli Italiani eletti all’Europarlamento : Dovevano essere, sia secondo la narrazione leghista che secondo quella pentastellata, le elezioni europee della svolta, una svolta sovranista ("meno Europa") o populista ("Europa del popolo e non più dell'establishment"). Invece, il risultato del voto - deludente per i Cinquestelle (17,7% e 14 eletti, 3 in meno del 2014) e trionfale per la Lega (34,3% e 28 eletti, 23 in più del 2014) - ha consegnato gli eurodeputati della maggioranza di governo ...

Io sono figlio di un prete Italiano - voglio parlare con Papa Francesco : A chiederlo è Gerald Erebon, un ragazo kenyano che dopo 30 anni di silenzio ha deciso di uscire allo scoperto. “Mio padre è un missionario della Consolata – dice Gerald -. Ci sono persone pronte a testimoniarlo ma lui non vuol saperne. Non si è mai sottoposto al test del Dna per colpa dei suoi superiori che vogliono solo allungare l’attesa. Il Papa dovrebbe avere il bisogno di sapere la realtà di essere il figlio di un prete cattolico”. ...

Jungkook dei BTS che parla in Italiano ti farà sciogliere : Awww The post Jungkook dei BTS che parla in italiano ti farà sciogliere appeared first on News Mtv Italia.

Il Bilderberg visto dal di dentro : i timori su Cina e intelligenza artificiale. Di Italia non si parla : “Di complotti, io non ne ho visti. A parte un bigliettino allungato con discrezione sospetta al mio vicino Niall Ferguson”. Su quel pezzettino di carta, allo storico di Harvard nel corso della riunione del gruppo Bilderberg, non c’erano messaggi criptati ma un invito a cena. Lo racconta, sul Fatto Quotidiano, Stefano Feltri, uno dei tre Italiani - insieme con Matteo Renzi e Lilli Gruber - che hanno partecipato al ...

Il Giro d'Italia parla ecuadoriano : Carapaz resiste e batte Nibali : Richard Carapaz ha vinto il Giro d?Italia 102, portando per la prima volta la maglia rosa in Ecuador. Sul secondo gradino del podio Vincenzo Nibali a 1?05? con Primoz Roglic che...

Catch-22 : Clooney parla Italiano e conquista il pubblico «Un onore lavorare con Giancarlo Giannini» : Catch-22: le prime puntate conquistano il pubblico di Sky. Una serie tutta italiana. George Clooney sceglie il nostro paese per girare la sua ultima opera “Catch-22” che sta già ottenendo un ottimo riscontro con almeno 167mila spettatori davanti il teleschermo. Numerose interazioni per gli ultimi ...

L'Europa League parla Italiano : Chelsea trionfale nella notte di Baku : nella finale di Europa League il Chelsea di Maurizio Sarri ha travolto l'Arsenal vincendo la partita con il risultato di 4-1. Un match che sulla carta sembrava equilibrato, ma che nei suoi 90 minuti ha dato totalmente ragione al team del tecnico italiano, che lo ha visto ottenere il suo primo trofeo veramente importante alla guida di una squadra, dopo una partita dominata praticamente per tutta la sua durata. Hazard protagonista principale della ...

“Lega e Fratelli d’Italia senza Forza Italia sarebbero maggioranza in Parlamento”. Simulazione basata su voti alle Europee : Se la Lega decidesse di capitalizzare il 34,3% appena raccolto nelle urne alle Europee, facendo cadere il governo per tornare subito al voto, l’Italia potrebbe ritrovarsi sotto la guida di un esecutivo sovranista composto dal Carroccio e da Fratelli d’Italia, forte di una maggioranza solida alla Camera e al Senato. È il risultato di una delle simulazioni effettuate da Quorum, Youtrend e Istituto Cattaneo sulla base dei risultati del ...

Perché l’Italia ha tre europarlamentari in più del previsto? : L’aula del Parlamento europeo a Strasburgo (foto: Paolo Giandotti – Ufficio per la stampa e la comunicazione della presidenza della Repubblica/LaPresse) Dopo i risultati delle elezioni europee, un dato, è passato quasi inosservato. L’Italia ha eletto in tutto 76 europarlamentari, tre più di quelli che le spettano di diritto. Perché? La risposta c’entra con la Brexit. Il Regno Unito oggi ha diritto ha 73 seggi. Quando ...

