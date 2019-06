Italia | Mancini carica gli azzurri | “obiettivi? Voglio vincere Europei e Mondiali!

Italia - parla Roberto Mancini : "Il mio programma è vincere gli Europei e i Mondiali" : Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Spiega dove vuole arrivare: "Dobbiamo fare punti per migliorare il ranking e in questi dodici mesi dovremo cercare di migliorare ancora e magari di trovare qualcuno che ancora non è venuto fuo

Sarri alla Juventus - Mancini : “un bene per il calcio Italiano” : “Quando un allenatore bravo torna in Italia, è un bene per il calcio italiano”. Sono le dichiarazioni del ct azzurro Roberto Mancini, nella tarda serata di ieri, commentando l’annuncio della Juventus dell’ingaggio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, inizia un nuovo progetto in casa bianconera che ha intenzione di riprovarci in Champions con un nuovo tecnico. “L’addio di Totti alla Roma? Mi dispiace ...

Mondiale femminile - l’entusiasmo di Mancini : “siete il grande orgoglio Italiano” : “Ancora una grande soddisfazione, siete il grande orgoglio italiano!”. E’ questo il tweet di Roberto Mancini, ct della Nazionale azzurra maschile di calcio che commenta così il successo dell’Italia nel mach contro la Giamaica, netto 0-5 che ha permesso si staccare il pass per gli ottavi di finale, grandi protagoniste Galli e Girelli. E’ un momento magico le le Nazionali italiane, la squadra di Mancini sta ...

Italia - evviva Roberto Mancini : cosa ha dimostrato la vittoria sofferta contro la Bosnia : È giunto il momento di non essere Italiani. La Nazionale ha faticato contro la Bosnia pur giocando come ha sempre fatto ultimamente, dunque è possibile che i critici trovino terreno fertile. Diranno che la bella Italia è stata un' illusione, che questo gioco di palleggio e possesso non fa per noi, c

Nuove idee - gioco e mentalità : la metamorfosi dell’Italia targata Mancini! I disastri di Ventura adesso sono un lontano ricordo - tutti i meriti dell’attuale Ct : Un anno dopo i disastri della gestione Ventura, l’Italia torna a vincere e convincere. L’arrivo di Roberto Mancini ha dato una scossa a tutto l’ambiente, facendo tornare entusiasmo attorno ad una Nazionale che aveva fatto calare l’interesse dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Ora gli stadi si riempiono, la gente è davanti alla tv quando gioca l’Italia, c’è voglia di azzurro. C’è da dire che ...

Italia-Bosnia - Mancini non ha dubbi : “sapevamo fosse difficilissima - ma nel secondo tempo abbiamo dominato” : Il ct azzurro ha commentato il successo ottenuto dalla sua Nazionale nel match contro la Bosnia, stesa 2-1 grazie ai gol di Insigne e Verratti Successo meritato per l’Italia nella quarta giornata delle Qualificazioni ad Euro 2020, gli azzurri stendono 2-1 la Bosnia e rimangono a punteggio pieno nel Gruppo J. Fabio Ferrari/LaPresse Una serata difficile per il ct Mancini, riuscito poi a tirare un sospiro di sollievo al triplice fischio ...

Italia-Bosnia - Mancini : “Disordinati nel primo tempo - abbiamo dominato la ripresa e abbiamo meritato di vincere” : Le dichiarazioni di Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ai microfoni della Rai, al termine della sfida contro la Bosnia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Il ct azzurro analizza così la prestazione: “Le partite sono tutte difficili, soprattutto quando giochi due gare ravvicinate. La Bosnia è una squadra di grande livello tecnico. Nel primo tempo siamo stati troppo disordinati, nel secondo tempo siamo ...

Qualificazioni Europei calcio 2020. Roberto Mancini : “Vittoria meritata - dominata la ripresa. Italia squadra di prima fascia” : L’Italia continua a viaggiare a mille, gli azzurri hanno sconfitto la Bosnia Erzegovina per 2-1 e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. La nostra Nazionale si conferma al comando del girone J a punteggio pieno con tre lunghezze di vantaggio sulla Finlandia, 8 sulla Grecia e sugli avversari odierni. Il CT Roberto Mancini ha analizzato la partita ai microfoni della Rai: “Le partite ...

Italia forza 4 - Insigne e Verratti ribaltano la Bosnia : poker di successi per la Nazionale di Mancini : Gli azzurri di Mancini centrano il quarto successo consecutivo nel Gruppo J delle Qualificazioni ad Euro 2020, stendendo la Bosnia 2-1 Bella, frizzante e spumeggiante. Capace di soffrire, riordinare le idee e poi ribaltare una partita diventata complicata con il passare dei minuti. L’Italia centra la quarta vittoria consecutiva nel Gruppo J delle Qualificazioni ad Euro 2020, la più difficile considerando la caratura ...

L'Italia vola con Insigne e Verratti : 2-1 alla Bosnia - Mancini fa 4 su 4 : L'Italia viaggia a punteggio pieno verso Euro2020. Quarta vittoria consecutiva per gli Azzurri nel gruppo J. I ragazzi del ct Roberto Mancini a Torino trionfano 2-1 in rimonta contro la...

Formazioni di Italia-Bosnia : Mancini conferma Insigne : Tutto pronto per scendere in campo contro al Bosnia per un match valevole per il gruppo J delle qualificazioni ad Euro 2020. Mancini ha deciso la formazione di questa sera e giocherà di nuovo dal primo minuto Lorenzo Insigne, che era andato in gol contro la Grecia. L’attaccente azzurro e l’unica conferma in avanti per l’Italia, giocheranno infatti con lui Bernardeschi e Quagliarella. Italia (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, ...

Italia-Bosnia - il Mancini ridisegna la sua Italia : la probabile formazione anti… Dzeko : Stasera la Nazionale di Mancini torna in campo per affrontare la Bosnia, gli azzurri vanno a caccia di una vittoria per blindare il primo posto Tre partite e tre vittorie fino a questo momento per l'Italia nel girone di qualificazione ad Euro 2020, un cammino perfetto quello degli azzurri capaci di segnare 11 gol e non subirne nemmeno uno. Stasera, sulla strada degli uomini di Mancini ci sarà la Bosnia di Edin Dzeko, un mezzo match