Italia-Belgio Under 21 0-0 live | tris della Spagna!

Italia-Belgio Under 21 0-0 live - Barella sbaglia il pallone del vantaggio! Spagna avanti : Italia-Belgio Under 21 live – Il giorno della verità. Impresa o fallimento? Gli azzurrini ci provano, ma non dipende solo da loro. Battere il Belgio è l’imperativo, attendere risultati positivi dagli altri campi la speranza. Il rischio biscotto è alto, ma per rimanere concentrati è necessario pensare soltanto, almeno inizialmente, a fare bottino pieno, evitando gli errori di imprecisione della gara contro la Polonia. Formazioni ...

LIVE Pagelle Italia-Belgio Under21 - i voti in DIRETTA : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-Belgio DALLE 21.00 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ITALIA Meret Calabresi Mancini Bastoni Pezzella Locatelli Mandragora Pellegrini Barella Chiesa Cutrone BELGIO De Wolf, Cools, Bornauw, Bushiri, Cobbaut, Omeonga, Schrijvers, Heynen, Bastien, Lukebakio, Saelemaekers. Il programma della gara – La presentazione della gara – L’Italia si qualifica ...

Europei u21 - le formazioni ufficiali di Italia-Belgio : ITALIA (4-3-1-2): Meret; Calabesi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora, Locatelli; Pellegrini; Cutrone, Chiesa. A disposizione: Audero, Montipò, Bonifazi, Tonali, Orsolini, Dimarco, Adjapong, Bonazzoli, Romagna, Kean, Murgia. Allenatore: Di Biagio. BELGIO (4-4-2): De Wolf; Cools, Bushiri, Bastien; Bornauw; Schrijvers, Heynen, Omeonga, cobbaut; Saelamaekers, Lukebakio. A disposizione: Jackers, Teunckens, De Norre, Mbenza, Iseka, ...

